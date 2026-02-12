Capturan a madre señalada de inyectar heces en el suero de su hijo hospitalizado

Ohio, Estados Unidos.

Dos días después, el 8 de febrero, trabajadores del hospital reportaron haber visto nuevamente a la mujer inyectando lo que sospechaban eran heces en el IV del menor, momento en el que dieron aviso a la Policía.

De acuerdo con la denuncia penal, el personal médico observó el pasado 6 de febrero a Tiffany Le Sueur , de 35 años, administrando una “sustancia extraña” en la línea intravenosa del niño.

Una mujer en el estado de Ohio, Estados Unidos, fue acusada de poner en peligro a su hijo menor de edad tras presuntamente inyectarle heces fecales a través de una vía intravenosa mientras permanecía hospitalizado, informaron autoridades locales.

Según el informe presentado ante las autoridades, empleados del centro asistencial revisaron las cámaras de vigilancia instaladas en la habitación del paciente.

En las imágenes virales, presuntamente se observa a Tiffany ingresar al baño con un vaso, para luego colocar lo que aparentaba ser materia fecal en una jeringa e inyectarla en la vía intravenosa ubicada en la mano izquierda del niño.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Tras la denuncia, la mujer fue arrestada y acusada formalmente del delito de poner en peligro a un menor.

Tiffany compareció ante un tribunal el martes, donde el juez le impuso como condición de su libertad bajo fianza no mantener contacto sin supervisión con menores de edad.

Las autoridades informaron que la audiencia preliminar del caso fue programada para el 19 de febrero, fecha en la que se determinarán los siguientes pasos del proceso judicial.

Hasta el momento, no se han brindado detalles adicionales sobre el estado de salud del menor ni sobre los posibles motivos detrás de los hechos que se investigan. El caso continúa bajo indagación.