Ante estas condiciones, “es sumamente difícil contar con una legitimidad del proceso electoral”, advirtió el canciller.

Asimismo, lamentó “la gran cantidad de actores políticos, candidatos y formadores de opinión” presos en Nicaragua y remarcó el papel de la comunidad internacional para solucionar ese conflicto.

“La democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión no tienen fronteras. No es un tema de intervención o no intervención. Son valores fundamentales que trascienden a la dignidad humana, y cuando hablamos de dignidad humana hay compromisos y responsabilidades”, enfatizó Solano.

Recordó que la identidad de Centroamérica debe regirse por “la institucionalidad democrática, el respeto a los derechos humanos y la libertad de prensa y expresión”, como lo recoge el llamado “Protocolo de Tegucigalpa”, que refleja esa voluntad política de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Por otra parte, el canciller reiteró la solidaridad de Costa Rica hacia la sociedad nicaragüense, que vive una profunda crisis social y política desde las manifestaciones de 2018, oprimidas con violencia por el gobierno del presidente, Daniel Ortega.

Las prácticas autoritarias del líder sandinista han causado un flujo migratorio de personas que buscan refugio en países vecinos, en primer lugar Costa Rica, su vecino más próspero.