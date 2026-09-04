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El cambio climático ya es irreversible en Canadá, según informe

Los glaciares del oeste de Canadá podrían perder más del 75% de su masa para 2100, mientras aumentan las sequías, inundaciones e incendios

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 15:08 -
  • Agencia EFE
El cambio climático ya es irreversible en Canadá, según informe

Imagen de archivo de incendios forestales en Canadá.

Toronto, Canadá.- El Gobierno de Canadá advirtió que los cambios provocados por el calentamiento global son ya "irreversibles", después que el país se haya calentado más de dos grados centígrados en los últimos 75 años, lo que ha provocado el deshielo de glaciares y la subida del nivel del mar.

La segunda edición del 'Canada’s Changing Climate Report', elaborada por expertos de organismos federales, universidades y centros científicos, concluye que desde 1970 Canadá se ha calentado casi dos veces más rápido que la media mundial y que el Ártico canadiense lo ha hecho tres veces más rápido.

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El norte del país ha registrado un aumento de la temperatura de 2,6 grados desde 1948, mientras que las precipitaciones anuales en Canadá han crecido un 9,7 % desde 1949 y un 18,9 % en el norte del país.

El informe señala que la influencia humana es la única explicación compatible con el conjunto de cambios observados, entre ellos olas de calor más extremas, temporadas de incendios más largas, menor duración de la nieve y el hielo, océanos más cálidos y una subida del nivel del mar.

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Incluso en un escenario en el que el mundo alcance emisiones netas cero de dióxido de carbono hacia 2075, a finales del siglo XXI, la temperatura media de Canadá sería unos 3,5 grados superior a los niveles preindustriales.

Con las políticas climáticas actualmente vigentes a nivel mundial, el aumento sería de unos 5 grados.

Los científicos también proyectan que los glaciares del oeste canadiense perderán más del 75 % de su masa para 2100 y que las sequías, las inundaciones repentinas y las condiciones meteorológicas extremas favorables a los incendios serán más frecuentes y graves.

El informe, elaborado durante tres años por más de un centenar de expertos, actualiza la primera evaluación federal publicada en 2019.

El Gobierno del primer ministro Mark Carney aseguró que mantiene el objetivo de alcanzar las emisiones netas cero en 2050 y recordó que ha comprometido más de 2.100 millones de dólares canadienses (1.518 millones de dólares estadounideses o 1.309 millones de euros) para aplicar la Estrategia Nacional de Adaptación.

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