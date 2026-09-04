El cambio climático ya es irreversible en Canadá, según informe

Toronto, Canadá.- El Gobierno de Canadá advirtió que los cambios provocados por el calentamiento global son ya "irreversibles", después que el país se haya calentado más de dos grados centígrados en los últimos 75 años, lo que ha provocado el deshielo de glaciares y la subida del nivel del mar. La segunda edición del 'Canada’s Changing Climate Report', elaborada por expertos de organismos federales, universidades y centros científicos, concluye que desde 1970 Canadá se ha calentado casi dos veces más rápido que la media mundial y que el Ártico canadiense lo ha hecho tres veces más rápido.

El norte del país ha registrado un aumento de la temperatura de 2,6 grados desde 1948, mientras que las precipitaciones anuales en Canadá han crecido un 9,7 % desde 1949 y un 18,9 % en el norte del país. El informe señala que la influencia humana es la única explicación compatible con el conjunto de cambios observados, entre ellos olas de calor más extremas, temporadas de incendios más largas, menor duración de la nieve y el hielo, océanos más cálidos y una subida del nivel del mar.