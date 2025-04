Caída global de WhatsApp afecta mensajes, enlaces y archivos

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

Desde tempranas horas, usuarios comenzaron a manifestar en redes sociales que la aplicación no estaba funcionando con normalidad. Entre los errores más comunes se encuentran mensajes que no se envían, archivos que no cargan y enlaces que no se pueden abrir dentro de las conversaciones.

Los reportes se dispararon rápidamente en plataformas como X (antes Twitter), donde los hashtags #WhatsAppDown y #CaídaDeWhatsApp se posicionaron entre las principales tendencias mundiales.

El portal especializado Downdetector también registró un pico inusual de reportes provenientes de diferentes países, confirmando que se trata de una falla a escala global.

Hasta el momento, Meta, empresa matriz de WhatsApp, no ha emitido un comunicado oficial explicando las causas del problema ni el tiempo estimado para el restablecimiento completo del servicio.

La caída afectó tanto a la versión móvil de la app como a WhatsApp Web, limitando la comunicación entre usuarios personales y empresariales que dependen de esta herramienta en su día a día.

No es la primera vez que WhatsApp enfrenta interrupciones de este tipo. En los últimos años, la plataforma ha experimentado varias caídas masivas que han generado preocupación y molestias entre sus más de 2 mil millones de usuarios activos alrededor del mundo.