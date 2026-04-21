Cae “Bella y peligrosa” con 38 dosis de droga en su cuerpo

Bogotá, Colombia

De acuerdo con su versión, lo habría hecho por necesidad; sin embargo, ahora enfrenta una situación legal compleja al no contar con recursos para pagar su defensa.

Una joven de 18 años fue capturada en el aeropuerto de San Andrés Islas, Colombia , luego de que las autoridades le encontraran en su cuerpo 38 dosis de droga , presuntamente al intentar ingresarlas al país.

Briggitte Dayana Sarasty arribó en un vuelo procedente de Cali y posteriormente intentaba abordar otro con destino a la isla de San Andrés.

Según el reporte oficial, el procedimiento se realizó en medio de labores rutinarias de registro y verificación de pasajeros, donde las autoridades detectaron la sustancia ilícita en posesión de la sospechosa.

La mujer, junto con la evidencia incautada, fue puesta a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad penal.

En redes sociales, el caso ha generado múltiples reacciones, donde incluso ha sido apodada por usuarios como “Bella y peligrosa”.

La Policía confirmó además que la detenida ya contaba con antecedentes por al menos tres delitos adicionales, lo que podría agravar su situación judicial en el proceso que enfrenta.

Sin embargo, el caso tomó mayor notoriedad en redes sociales tras la difusión de su imagen, donde surgieron múltiples reacciones de usuarios, principalmente hombres, que manifestaron públicamente su intención de ayudarla, incluso ofreciendo pagar su defensa legal, argumentando su apariencia física.

Esta situación ha generado un amplio debate en plataformas digitales, con opiniones divididas entre quienes critican este tipo de reacciones y quienes señalan un trasfondo social en la forma en que se viralizan ciertos casos.