Boric no convence en su primer año, que termina con duro golpe legislativo

“El mayor desacierto del año es haber vinculado tan directamente al Gobierno con la opción “ Apruebo ” en el plebiscito”, subrayó Mireya Dávila, de la Universidad de Chile.Rodrigo Pérez de Arce, del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), es más crítico y considera que la votación de la r eforma tributaria “no es un triunfo de la derecha, que no contaba con una mayoría suficiente, sino una derrota autoinfligida”.

” Es una buena noticia para quienes eluden impuestos de manera impune y vergonzosa ”, señaló Boric , a la par que lamentó que “hay un sector que intenta hacer que las cosas no cambien”.

NO QUIEREN CAMBIOS

Un año después, el exlíder estudiantil, de 37 años, goza de escasa aprobación en Chile, aún no ha podido sacar adelante ninguna de sus reformas emblemáticas y reiteradamente se ve obligado a enfrentar alguna polémica o conflicto , ya sea por errores de su propio equipo o por una oposición que no le da tregua.

Algunos expertos apuntan a la convivencia entre estos dos bloques, que representan estilos y trayectorias muy diferentes, como uno de los grandes problemas de Boric.

“Tener que pisar huevos para no enojar a nadie es un problema. Quizá no hay una solución y simplemente las coaliciones donde hay extremos no son funcionales”, planteó Bunker, quien recordó que el peor momento de Boric fue el pasado enero, cuando indultó a presos detenidos por delitos cometidos en las protestas de 2019.

“La gente ha dejado atrás el estallido social y están mucho más preocupadas en este momento de la economía, la migración o la crisis de seguridad”, agregó Bunker. Pese al complicado escenario interno, Boric sigue atesorando capital político en el exterior, gracias sobre todo a su defensa de los derechos humanos en foros multilaterales y su contundente condena a Venezuela o Nicaragua, posición que le ha distanciado de otros líderes progresistas regionales.”EFE