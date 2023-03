López Obrador rechaza propuesta de usar tropas de EEUU contra cárteles de la droga

López Obrador aseguró que no permitirá que un Gobierno extranjer o, y mucho menos sus Fuerzas Armadas, i ntervengan en territorio nacional.

“Si no cambian de actitud y piensan que van a usar a México para sus propósitos propagandísticos y politiqueros, vamos a llamar porque no se vote por ese partido por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto ”, alertó.

“De una vez fijamos postura, nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún Gobierno extranjero , y mucho menos que intervengan Fuerzas Armadas de un Gobierno extranjero en nuestro territorio ”, sentenció.

“Lo que dijo este senador (Lindsey Graham) no lo admitimos, a México se le respeta, no somos un protectorado ni colonia, somos un país independiente, soberano y no recibimos órdenes de nadie”, contestó el presidente mexicano.

La Casa Blanca, no obstante, rebajó el miércoles la tensión entre ambos países al asegurar que Estados Unidos ya cuenta con todas las competencias legales para combatir al narcotráfico sin la necesidad de declarar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos.

“Declarar a esos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras no nos daría ninguna competencia adicional que no tengamos ya en este momento”, expresó en su rueda de prensa diaria Karine Jean-Pierre, portavoz del presidente Joe Biden. EFE