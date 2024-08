Boric dice que el fallo del TSJ sobre victoria de Maduro “termina de consolidar el fraude”

El mandatario de Chile, Gabriel Boric, afirmó este jueves que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que confirma la victoria del presidente venezolano, Nicolás Maduro, “termina de consolidar el fraude” en las elecciones del 28 de julio.

“Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra”, apuntó Boric a través de la red social X.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó este jueves los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio, que dieron la victoria a Nicolás Maduro, lo que ha sido señalado de fraudulento dentro y fuera del país.

“He visto a los ojos a miles de venezolanos que claman democracia su patria y que hoy reciben un nuevo portazo. Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía. Seguro por nuestra postura recibiremos (como es costumbre) insultos por parte de sus autoridades. No saben que como decía Huidobro ‘el adjetivo cuando no da vida, mata’, y ellos han asesinado la palabra democracia”, subrayó.