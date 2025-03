El “beneficio” que recibirán los migrantes que se “autodeporten” en EEUU

Estados Unidos.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, explicó que esta medida busca ordenar el sistema migratorio y ofrecer una alternativa a los inmigrantes que quieran regularizar su situación a largo plazo.

”La aplicación ‘CBP Home’ les da la oportunidad de salir ahora y autodeportarse, lo que les permitiría regresar legalmente en el futuro y vivir el sueño americano”, afirmó.

Sin embargo, Noem advirtió que aquellos que no aprovechen esta opción enfrentarán consecuencias más severas. ”Si no lo hacen, los encontraremos, los deportaremos y no podrán volver jamás”, sentenció.