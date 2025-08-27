‘Alligator Alcatraz’ quedará vacío en cuestión de días, según funcionario de Florida

Florida, Estados Unidos.

El centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz' (Alcatraz de los caimanes) en los Everglades de Florida no está operando a su máxima capacidad y quedará vacío en los próximos días, según un correo electrónico de un alto funcionario estatal obtenido por The New York Times.

Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Gestión de Emergencias de Florida, escribió en un correo electrónico el viernes pasado que el centro de detención, "probablemente se quedaría sin personas en pocos días", detalló el rotativo neoyorquino que tuvo acceso al mensaje.

El correo habría sido enviado al rabino Mario Rojzman, que había solicitado permiso a las autoridades estatales para visitar a los detenidos.

El mensaje se habría enviado un día después de que la jueza federal Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida, fijara un plazo de dos meses para desmantelar el sitio, al oeste de Miami, donde prohibió el ingreso de más migrantes, aunque el centro permanecerá operativo hasta entonces.

Williams falló de forma parcial a favor de los grupos ambientales Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, que presentaron una demanda para exigir el cierre completo e inmediato del lugar por dañar los Everglades, área natural con 36 especies endémicas amenazadas como panteras, cigüeñas, caimanes y cocodrilos.

La orden prohíbe instalar cualquier infraestructura adicional como tiendas de campaña, dormitorios, edificios u oficinas, así como pavimentar, excavar o cercar el lugar, además de impedir "traer a cualesquiera personas adicionales al sitio que no estuvieran ya detenidas en el sitio al momento de la orden".

En respuesta, la oficina del fiscal general de Florida, James Uthmeier, apeló la decisión de la jueza.

Por su parte, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dijo que las deportaciones continuarán desde el lugar, que abrió el 3 de julio en un aeropuerto que estaba abandonado en medio de los Everglades, zona natural de humedales rodeada de caimanes, cocodrilos, serpientes y panteras.