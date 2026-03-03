La decisión que le costó la vida al líder supremo de Irán

Teherán

El fallecido líder supremo de Irán Alí Jameneí tomó la "elección consciente" de quedarse en su lugar de trabajo, en Teherán, cuando sucedieron los ataques de Israel y Estados Unidos, según dijo este martes el portavoz de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei. "Fue una elección consciente; él permaneció en su lugar de trabajo, en el corazón de Teherán, en circunstancias en las que todos sabían que se avecinaba un ataque", dijo en una rueda de prensa, Baghaei, según recoge la agencia oficial IRNA.

El portavoz de exteriores aseguró que no se trató de una "falta de cumplimiento de los protocolos de seguridad", sino que Jameneí "se sacrificó por Irán" y dio "una gran lección", pues "los líderes son los últimos en ser detenidos o asesinados, pero nuestro líder fue el primero". Irán confirmó el domingo el asesinato de su líder supremo y decretó 40 días de luto oficial. La Guardia Revolucionaria, al confirmar la muerte del clérigo de 86 años, expresó en un comunicado: “Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (....) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud”.