  1. Inicio
  2. · Mundo

Agentes de EEUU matan a hombre que intentó irrumpir en zona protegida de Donald Trump

Madrugada de disparos en la residencia de Trump. Esto es lo que se sabe

  • Actualizado: 22 de febrero de 2026 a las 09:03 -
  • Agencia EFE
Agentes de EEUU matan a hombre que intentó irrumpir en zona protegida de Donald Trump

Residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago.
Florida, Estados Unidos.

El Servicio Secreto de Estados Unidos mató a disparos esta madrugada a un hombre armado que entró de manera "ilegal" al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump en Florida.

Su comunicado precisó que los agentes actuaron hacia las 01.30 de la mañana hora local tras una entrada no autorizada en la residencia del líder republicano en Mar-a-Lago.

En el momento de los hechos no había ninguna persona bajo la protección de los Servicios Secretos, dando a entender que el mandatario no estaba en el lugar.

Recuperan los cuerpos de los nueve esquiadores muertos en la avalancha en USA

La identidad del joven, que tenía unos 20 años, no se difundirá hasta que sus familiares no hayan sido informados de su muerte.

La nota difundida en redes sociales precisa que el hombre fue localizado en la puerta norte de Mar-a-Lago con lo que parecía ser un arma y un bidón de combustible.

Los agentes del Servicio Secreto y de la Oficina del Sheriff de Palm Beach se enfrentaron al joven y en ese intercambio hubo disparos.

Según el comunicado, ningún agente de las fuerzas del orden resultó herido.

Plan de Trump para encerrar migrantes en depósitos provoca protestas

Lo sucedido está bajo investigación y los agentes implicados estarán de baja administrativa a la espera de las conclusiones de las pesquisas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias