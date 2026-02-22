Agentes de EEUU matan a hombre que intentó irrumpir en zona protegida de Donald Trump

Florida, Estados Unidos.

El Servicio Secreto de Estados Unidos mató a disparos esta madrugada a un hombre armado que entró de manera "ilegal" al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump en Florida.

Su comunicado precisó que los agentes actuaron hacia las 01.30 de la mañana hora local tras una entrada no autorizada en la residencia del líder republicano en Mar-a-Lago.

En el momento de los hechos no había ninguna persona bajo la protección de los Servicios Secretos, dando a entender que el mandatario no estaba en el lugar.