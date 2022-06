Absuelven a maestro que golpeó a un alumno por hacer bullying a un compañero

Un maestro que fue captado en video castigando con un cinturón a un alumno, por supuestamente hacer bullying a otros compañeros fue absuelto por las autoridades escolares de un colegio en Perú y podrá regresar a su cargo, informaron medios locales.

El docente, identificado como David Mendiola, fue captado en video cuando castigó a uno de sus estudiantes por haber pateado a otro alumno en el salón de clases.

Otros estudiantes grabaron el momento y compartieron el video en redes sociales, donde se viralizó.

El maestro fue suspendido temporalmente de su cargo en una escuela de Piura mientras las autoridades investigaban el caso.

“Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso por los dizque derechos humanos, pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso. (...) No me arrepiento de nada”, dijo el maestro tras ser suspendido.

Sin embargo, la directiva escolar decidió reintegrarlo a sus labores tras conocerse que el menor supuestamente estuvo acosando a sus compañeros.

“Doy gracias a los directivos por comprender mi situación y hacer justicia tal como lo hice yo. Que esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar, que todos sepan que ser profesor no sólo es hacer llenar cuadernos, sino también enseñar y cultivar los verdaderos valores”, publicó el docente en sus redes sociales.

Los directivos decidieron expulsar al alumno que acosaba a sus compañeros mientras que ofrecieron ayuda psicológica a la víctima, tras sufrir constantes agresiones.