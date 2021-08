Rosario Murillo arremete contra EEUU: "Vayan a hacer el mal a otro lado"

Managua, Nicaragua.

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, respondió este viernes a una "alerta de salud" emitida por Estados Unidos por la pandemia de la covid-19 en el país centroamericano, diciendo a las autoridades estadounidenses que "cuiden su propia tierra".



"Vayan a hacer el mal a otro lado, ahí, en su propio lugar, tienen mucho qué cuidar, y mucho qué cambiar, y mucho qué observar, y mucho sobre lo cual alertar, cuántas alertas en esos países del primer mundo, y ese país donde se atreven a lanzar alerta. Cuiden su propia tierra, que aquí nosotros nos cuidamos", dijo la también primera dama a través de medios oficiales.

Estados Unidos, a través de su embajada en Managua, lanzó el jueves una "alerta de salud" en Nicaragua con base en reportes periodísticos sobre el incremento de casos de la covid-19 y hospitales trabajando a su capacidad, y recomendó a sus ciudadanos que "se mantengan vigilantes y sigan las normas de salud pública para evitar riesgos de infección".

La esposa del presidente Daniel Ortega utilizó un argumento parecido, al afirmar que "en Estados Unidos los hospitales, según los periódicos del día de ayer, han estado llenos, saturados, incluso, decían algunos periódicos", por lo que calificó la alerta como "terrorismo".



"Es que es una forma de terrorismo también, han usado la pandemia para aterrorizar, para vanagloriarse aquellos que siempre pueden, ¿por qué?, ¿qué ha hecho el primer mundo?", cuestionó.



"Aquí no queremos esos tíos que pretenden enseñarnos quiénes son nuestros amigos", agregó.



"ASÍ NOS CUIDAMOS"



La vicepresidenta también se refirió la estrategia del Gobierno de Ortega para enfrentar la pandemia.

"Ferias todo el fin de semana, del mar, del maíz, de la producción porcina, de los productos lácteos, de la gastronomía popular, de los mercaditos campesinos, de salud, por todo el país, así nos cuidamos, señores, no con alertas enemigas", detalló.



"Y destinos turísticos, más de 200", recalcó.



Según el Gobierno de Nicaragua, desde que la pandemia fue detectada en el país, en marzo de 2020, se han registrado 199 muertos y 10.970 casos sospechosos, datos que el gremio médico rechaza.



En contraste, el independiente Observatorio Ciudadano Covid-19, una red de médicos y voluntarios de todo el país, reporta 3.905 muertes con síntomas relacionados a la pandemia, incluyendo neumonía, y 21.290 casos sospechosos, cifras no reconocidas por el Gobierno.



Esta semana el Observatorio utilizó los datos oficiales para demostrar que Nicaragua vive el pico más alto de la pandemia desde su inicio, al registrar 495 casos confirmados en una semana.



"Jamás volveremos a ser esclavos, y menos de esos imperios insolentes que se creen dueños del mundo", y que "por eso exigimos, no pedimos, es un derecho, el respeto a Nicaragua", insistió Murillo.