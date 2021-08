Hospitales de Guatemala se debaten entre saturación y pacientes en el suelo

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Los principales hospitales de Guatemala se debaten este miércoles entre la saturación de sus áreas de emergencia, intensivo y para atender la covid-19 y la escasez de camas que llevan a los pacientes en observación a permanecer durante horas en el suelo.

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y directores y personal médico de algunos de hospitales como el Roosevelt, el temporal Parque de la Industria el Hospital General San Juan de Dios y el Nacional de Amatitlán advirtieron este miércoles en diferentes momentos del día de la situación extrema en la que se encuentran y lamentaron algunos la falta de medidas de parte del Gobierno para evitar la propagación de contagios.

Guatemala sumó en las últimas 24 horas 4,618 casos positivos, el mayor registro de contagios desde que empezó la pandemia en marzo de 2020 y reportó 53 decesos en fechas anteriores, que, en total en los registros del Ministerio de Salud se acumulan 10,898 muertes y 398.990 contagios, de los cuales están en activo 38,684 pacientes.

#Actualización| #MSPAS informa este 12 de agosto de 2021 los casos confirmados por laboratorio en el tablero Situación #COVID19 en Guatemala.



⚠️ Corresponde al 11 de agosto de 2021 de 00:00 a 23:59 horas

Ingresa a ? https://t.co/sVrE3dBq6c pic.twitter.com/zjw2EeQ2MY — Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) August 12, 2021

El diario local Prensa Libre publicó también que médicos del hospital Parque de la Industria denunciaron que hay pacientes en el área observación que están en el suelo, pues el área cuenta con sillas plásticas para los enfermos, pero estos no aguantan estar sentados y se acomodan en el piso.

Además, el viceministro de Hospitales, Francisco Coma, aseguró en un programa de radio que este es "el peor momento de la pandemia". "(Debemos) tener cuidado de no entrar a lugares donde no se cumplan los aforos, o simplemente no salir su no tenemos que hacerlo", dijo.

Lamentó que la situación del Hospital General San Juan de Dios, el segundo más grande del país, ubicado en el centro histórico de la capital guatemalteca, "vive un escenario muy complicado, con necesidad de más camas y más recurso humano" y su situación "le puede pasar mañana al Hospital Roosevelt y a cualquier otro hospital".

CIERRE PARCIAL EN HOSPITAL

El director del centro asistencial San Juan de Dios indicó, por su parte, que tuvo que cerrar un piso completo del nosocomio debido a un brote "fuerte" del personal que tocó a 19 personas. El cierre comenzó el martes y se extenderá al jueves "para volver hermética esa área y que esta funcione como una específica para tratar a pacientes de covid-19", apuntó.

El presidente de la junta directiva del Hospital Roosevelt, el más importante del país y ubicado al oeste de la Ciudad de Guatemala, Zagreb Zea, dijo a medios en una rueda de prensa que también corren el riesgo de llegar a un 100 % de pacientes covid-19, por lo que, dijo, "urge endurecer las restricciones".

Mientras un 35 % de personas que se hacen el hisopado en el Roosevelt dan positivo, Zea comentó: “Tal vez no sea hoy o tal vez no sea mañana, pero el día en que nosotros ya no vamos a poder atender pacientes va a llegar”. Además el director del mismo hospital, Marco Antonio Barrientos, coincidió en que "afuera (en la calle) no hay restricción alguna" y el número de positividad que "es altísimo", por lo que la población tiene que resguardarse "mucho".

También el Hospital Nacional de Amatitlán, 30 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala, detalló en un comunicado de prensa que este mismo día sobrepasaron al 100 % la capacidad instalada en el área de adultos, misma situación que se ha vivido en área pediátrica en otros momentos.

"Nuestros servicios siguen activos, sin embargo solicitamos que la población se acerque cuando tenga situaciones que lo ameriten, para evitar la saturación de los servicios", concluyeron. El Ministerio de Salud ha vacunado a 2,46 millones de personas con primera dosis, según el más reciente informe de situación de la pandemia, que agrega que 404698 de estas personas cuentan con el esquema completo de vacunación (dos dosis).