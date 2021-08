Destituyen a diputada acusada de asesinar a su marido en Brasil

Río de Janeiro, Brasil.

El Congreso de Brasil destituyó este miércoles a la diputada y líder evangélica Flordelis dos Santos, acusada por la justicia de haber ordenado el asesinato de su marido, en junio de 2019.



Por 437 votos a favor y 7 en contra, los diputados aprobaron durante un plenario la exoneración de Dos Santos, elegida en 2018 por el Partido Social Democrático (PSD, conservador).



La ahora exlegisladora, que con esta decisión pierde sus fueros legislativos, participó en esa audiencia junto a su abogado.





Las pruebas de la investigación indican que "no hay duda de la participación de la señora Floredelis en el asesinato de Anderson do Carmo", dijo el relator del caso, el diputado Alexandre Leite, al recomendar la casación por incumplir con el "decoro parlamentario".



La conocida como Flordelis, de 60 años, fue imputada ante la justicia de Rio de Janeiro por haber orquestado el asesinato del pastor Anderson, de 42, con la complicidad de siete de sus cerca de 50 hijos, entre naturales y adoptivos, así como de una nieta, debido a disputas de dinero y poder.



"La relación entre la diputada y su marido, según las conversaciones interceptadas, ya venía hace mucho tiempo en mal camino y mal manejada, hasta que llegó ese fin trágico", comentó el relator.





Flordelis permaneció en libertad debido a su inmunidad parlamentaria, pero desde octubre de 2020 fue obligada por la justicia a usar una tobillera electrónica.



"Cuando el tribunal me absuelva, cuando ustedes se vayan a dormir, se van a arrepentir de haber condenado a una persona que aún no fue juzgada", se defendió Flordelis en el plenario.



Anderson fue muerto con 30 balazos en el garaje de su casa en Niterói, región metropolitana de Rio de Janeiro, a manos de su hijastro Flávio dos Santos Rodrigues, hijo biológico de Flordelis.



La Fiscalía atribuyó el crimen a las tensiones creadas por el "riguroso control de las finanzas familiares" por parte de Anderson, quien de ese modo impedía dar "un trato preferencial" a las personas más próximas a Flordelis.



Previamente, la exdiputada, conocida también por cantar gospel, habría intentado envenenar la comida o la bebida de su marido en al menos seis ocasiones.

En total, once personas (casi todas de la familia) fueron denunciadas e irán a juicio.



Nacida en la favela de Jacarezinho, Flordelis conoció a Anderson en 1994 y desde entonces tuvieron cuatro hijos biológicos y adoptaron más de 50 bebés, niños y adolescentes vulnerables.



Con ellos fundó la Comunidad Evangélica Ministerio Flordelis.



Su historia fue retratada en 2009 en una película, mezcla de documental y ficción, protagonizada por numerosos actores de la influyente TV Globo.