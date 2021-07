López Obrador pide crear en Latinoamérica "algo semejante" a la Unión Europea

Ciudad de México, México

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, propuso este sábado crear "algo semejante" a la Unión Europea (UE) en América Latina durante el inicio de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).



"La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades", manifestó el mandatario a los representantes de 33 países de la región en el Castillo de Chapultepec de Ciudad de México.



La reunión de este sábado de la Celac, de la que México es presidente pro tempore, pretende buscar mecanismos para conseguir más vacunas contra la covid-19 para la región y consensuar una postura común latinoamericana ante la próxima cumbre del G20.



Pero el presidente de México aprovechó para pedir el reemplazo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y proponer un nuevo modelo de integración para la región.



"En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador, a petición y aceptación de las partes en conflicto", manifestó.



El mandatario no detalló su propuesta de un nuevo mecanismo de integración, que hizo al conmemorar el aniversario 238 de Simón Bolívar, el libertador de América.





Admitió "que se trata de un asunto complejo, que requiere de una nueva visión política y económica", pero dijo que "es una gran tarea para buenos diplomáticos y políticos, como los que afortunadamente existen en todos los países del continente".



"Lo aquí planteado puede parecer una utopía, sin embargo, debe considerarse que sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado, mantengamos vivo el sueño de Bolívar", concluyó.



En su discurso, López Obrador denunció que “Washington nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra los países independientes situados al sur del río Bravo" y que "la influencia de la política exterior de Estados Unidos es predominante en América”.



Pese a sus críticas a la política exterior estadounidense, el presidente de México pidió a los países latinoamericanos "hacer a un lado la disyuntiva de integrarse a Estados Unidos o de oponerse en forma defensiva".



"Iniciemos en nuestro continente una relación bajo la premisa de George Washington, según la cual, las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos", manifestó.