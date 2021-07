Gobierno cubano ofrece primeras concesiones a los manifestantes

La Habana, Cuba.

El gobierno cubano anunció el primer paquete de medidas para apaciguar a la población, entre ellas la libre importación de alimentos y medicinas, a tres días de inéditas protestas que, reconoció, deben llevar a un "análisis crítico" de los problemas.



Las autoridades acordaron "autorizar excepcionalmente y con carácter temporal, la importación por la vía del pasajero, es decir del equipaje acompañante en el viaje, los alimentos, aseos y medicamentos sin limite de valor de importación y libre de pago de aranceles", dijo el primer ministro, Manuel Marrero, en la televisión cubana.



Facilitar la entrada de bienes de primera necesidad fue uno de los llamados de las multitudinarias protestas del 11 y 12 de julio en unas cuarenta ciudades de la isla, que enfrenta una fuerte escasez de comida y medicinas, agravada por la peor crisis económica en tres décadas.



En una reciente carta abierta al gobierno, un grupo de artistas e intelectuales habían pedido justamente esa medida. "Esto es una medida que estamos tomando hasta el 31 de diciembre, después haremos una valoración", dijo Marrero en compañía del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.



Marrero también adelantó que habrá una pronta mejoría en la generación de electricidad para evitar los apagones que tanto irritan a la población y una mejoría en la producción nacional de medicamentos, actualmente deficitaria por la falta de materias primas.

"Análisis crítico"

Las medidas son anunciadas tres días después de las manifestaciones el domingo, en las que miles de cubanos salieron a las calles de La Habana y unas cuarenta ciudades al grito de "tenemos hambre", "libertad" y "abajo la dictadura".



Las protestas, que en ciertas partes continuaron el lunes, dejaron un muerto, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos.



Aunque reiteró las acusaciones contra Estados Unidos, al que señala como instigador de estas manifestaciones a través de una campaña en Twitter con la etiqueta #SOSCuba, en su intervención Díaz-Canel cambió el tono.

"De los disturbios también hay que sacar experiencia, también tenemos que hacer un análisis crítico de nuestros problemas", dijo el mandatario.



"También a lo mejor habrá que pedir alguna disculpa con alguien que en medio de la confusión que se arma en sucesos como estos haya sido confundido, haya sido maltratado”, dijo.



El presidente llamó a la "paz, la concordia entre los cubanos y al respeto". Hay que "superar nuestros desencuentros entre todos. Nosotros lo que tenemos que propiciar, aunque tengamos puntos de vista en ocasiones diferentes sobre determinados temas, es entre todos tratar de encontrar soluciones", añadió.

Las protestas antigubernamentales estallaron en la isla gobernada por los comunistas por la peor crisis económica en décadas. Foto AFP



Las medidas también incluyen un programa provisional que beneficiaría a unas 300.000 personas que viven en lugares diferentes a donde están empadronados, y por lo tanto no tienen posibilidades de comprar la canasta básica subsidiada que vende el Estado a cada ciudadano.



Se trata de "un mecanismo provisional que garantice que las personas que están en esta situación puedan adquirir la canasta básica en el lugar donde están residiendo hoy", dijo Marrero.

Cuba tiene una insuficiente producción de alimentos e importa el 80% de lo que consumen sus 11,2 millones de habitantes, lo que se ha complicado con la crisis económica actual y la pandemia.



El ministro de Economía, Alejandro Gil, anunció por su parte que las empresas estatales podrán asignar los salarios libremente según sus resultado productivos.



"Se elimina el límite de escala salarial para un grupo de Empresas Estatales, en un primer momento", indicó Gil en la misma transmisión televisiva.

Redes sociales "agresivas"

El servicio de internet móvil, gran aliado de las protestas y que fue cortado el domingo por el gobierno, empezó a restablecerse este miércoles en Cuba, pero era imposible acceder a las redes sociales con datos móviles.



El acceso a Whatsapp, Facebook y Twitter, a través de las tecnologías 3G o 4G, seguía bloqueado, pero se podía entrar de manera inestable a la red. En la calle la gente lograba conectarse intermitentemente.



"Las redes sociales son totalmente agresivas, llamando al asesinato, llamado al linchamiento, al atentado de personas y en particular de personas identificadas como revolucionarias", dijo Díaz-Canel, que las consideró "terrorismo mediático".



Washington llamó el martes al rápido restablecimiento de "todos los medios de comunicación, los digitales y los no digitales".



"Cerrar el acceso a la tecnología, cerrar los canales de información, eso no hace nada para responder a las necesidades y legítimas aspiraciones del pueblo cubano", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.