EE.UU. rebaja las expectativas para la cumbre entre Biden y Putin

Washington, Estados Unidos

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, rebajó este domingo las expectativas para la cumbre del miércoles entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, al advertir de que la cita no permitirá aligerar de la noche a la mañana las múltiples tensiones en la relación.



"No va a haber un cambio grande, como si accionáramos un interruptor", dijo Blinken durante una entrevista en la cadena CNN.



En la cumbre, que se celebrará en Ginebra, Biden "dejará claro al presidente Putin" que Estados Unidos busca "una relación más estable y predecible con Rusia", y buscará "áreas en las que los intereses" de ambos países "se solapan", explicó el titular de Exteriores.



"Pero si Rusia elige continuar con sus medidas imprudentes y agresivas, responderemos de forma contundente, como ya ha demostrado el presidente que va a hacer en lo relativo a la interferencia en nuestras elecciones el ciberataque de SolarWinds o el intento de asesinar al señor (Alexei) Navalni con un arma química", alertó Blinken.



El propio Biden se pronunció en el mismo sentido durante una rueda de prensa este domingo en Cornualles (Reino Unido), en la que subrayó que "no se puede garantizar que vaya a cambiar la actitud" de Putin.





"Los autócratas tienen un enorme poder y no tienen la necesidad de responder a los ciudadanos", esgrimió el presidente estadounidense al término de su participación en la cumbre del G7.



Biden dijo que estaba de acuerdo con Putin en que la relación bilateral se encuentra en un "punto bajo", pero insistió en que no busca un "conflicto" con Rusia.



La cita de Ginebra será la primera reunión de alto nivel entre los líderes de ambos países desde que Putin y el expresidente Donald Trump se entrevistaran en Helsinki en julio de 2018.



Tras ese encuentro, Trump ignoró públicamente en una rueda de prensa conjunta las conclusiones de sus propias agencias de inteligencia y dijo que creía a su homólogo ruso cuando decía que Moscú no interfirió en las elecciones de 2016, lo que causó una gran polémica.



En esta ocasión, Biden ha decidido no dar una rueda de prensa conjunta con Putin, como hizo Trump, y en cambio responderá preguntas de los periodistas él solo, porque, según afirmó este domingo, no quiere que el intercambio con los reporteros se convierta en una "competición" con el líder ruso.