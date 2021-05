La Casa Blanca está en contacto con las autoridades de San José tras tiroteo

Washington, Estados Unidos.

La Casa Blanca está en "contacto cercano" con las autoridades de San José (California, EEUU) después del tiroteo que se ha cobrado la vida de nueve personas, incluyendo el autor de los disparos, y ha dejado varios heridos.



"La Casa Blanca está supervisando la situación. Nuestros corazones están con las víctimas y sus familias", dijo la viceportavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en una rueda de prensa.



La portavoz recordó que la investigación está en curso, por lo que no se conocen todos los datos, pero explicó que el Gobierno está en "contacto cercano" con las autoridades en San José para ofrecer la asistencia que sea necesaria.



"Todavía no tenemos todos los detalles. Pero lo que está claro, como ha dicho el presidente, es que sufrimos una epidemia de violencia armada en este país, tanto de tiroteos masivos como de actos de violencia armada todos los días que no llegan a las noticias nacionales", manifestó Jean-Pierre.



Por eso, explicó que el presidente Joe Biden ha pedido al Senado que apruebe varios proyectos de ley que ya han recibido el apoyo de la Cámara de Representantes y entre los que se incluye una iniciativa para establecer un control de los antecedentes penales en todas las compras de armamento, algo que actualmente depende de cada estado.



Sin embargo, el margen de maniobra de Biden y los demócratas es muy reducido porque la minoría republicana en el Senado tiene los votos suficientes para impedir cualquier reforma de gran calado.

Nueve personas, incluyendo el autor de los disparos, fallecieron este miércoles en un tiroteo en el centro de San José, informó en una rueda de prensa el portavoz de la oficina del alguacil del condado de Santa Clara, Russell Davis.



Davis explicó que hay varios heridos, algunos de ellos en estado grave.



El suceso se produjo en el patio de maniobras que la Autoridad del Transporte del Valle de Santa Clara (VTA, por sus siglas en inglés) tiene en el centro de San José, donde almacena y lleva a cabo las tareas de mantenimiento de los vagones de tren. EFE