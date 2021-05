Enzo, el humano más joven en recibir vacuna

New York, Estados Unidos

Un bebé de 8 meses del norte del estado de Baldwinsville, Nueva York, se convirtió en la persona más joven del mundo en recibir dos dosis de la vacuna Pfizer COVID-19.

El menor, identificado como Vincenzo “Enzo” Mincolla recibió su segunda dosis el miércoles como parte de un ensayo clínico de la Upstate Medical University, en el que hay otros cinco bebés que participan.

Enzo es uno de los 16 bebés en los cuatro sitios que participan en la Fase 1 del ensayo que incluye a niños de 6 meses a 2 años. El bebé recibió su primera inyección hace tres semanas, antes de cumplir los 8 meses.

Estados Unidos es el único país que realiza tales pruebas, luego que el gobierno aprobó el miércoles las vacunas de Pfizer para niños de hasta 12 años.

Los padres de Enzo, Mike y Marissa Mincolla, son médicos.

"Ambos sentimos que es importante poner fin a esta pandemia, y la forma más rápida y segura es vacunar para salir de ella", dijo Mike Mincolla. No tuvieron reparos en ponerle las vacunas al bebé, dijo. Enzo durmió y comió bien, no estaba irritable y no experimentó ningún efecto secundario después de ninguno de los golpes.

El hospital es uno de los cuatro sitios en los Estados Unidos que prueban la vacuna Pfizer en niños menores de 5 años.

"La preocupación es que la dosis puede ser demasiado baja para ese grupo de edad", dijo. Eso se debe a que todos los bebés toleraron bien la vacuna sin efectos secundarios.