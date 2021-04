Doce muertos en un hospital peruano que quedó desabastecido de oxígeno

Lima.



El seguro social Essalud confirmó este sábado el deceso de 12 pacientes por la covid-19 en el hospital de Talara, en el desértico norte del Perú, que se quedó desabastecido de oxígeno el viernes.



La red asistencial de Essalud en Piura, región a la que pertenece Talara, lamentó el fallecimiento de 12 pacientes en el hospital II de Talara que llegaron en una situación "crítica" afectados por la covid-19, indicó en un comunicado.



En la red Piura se atiende al 80 % de los enfermos en esta región, ubicado cerca a la frontera con Ecuador, y en Talara al 100 % de los pacientes afectados, sean asegurados o no, señaló la institución.



El hospital de Talara, ubicado en una zona petrolera, tiene un isotanque de 10 toneladas para abastecer de oxígeno a todos los internados en ese centro de salud, y además también tiene 95 balones de oxígeno de respaldo.



Sin embargo, Essalud explicó que hace unos días se pidió la reposición del oxígeno líquido al proveedor, pero no se atendió el pedido en la fecha solicitada.



Según la empresa proveedora Oxyman, el insumo llega desde la ciudad de Lima y no contaban con el recurso en la zona.



Essalud atiende al 80 % de camas en la región para pacientes con la covid-19, pero el tema del desabastecimiento de oxígeno es un problema regional, anotó el seguro social.



Anunció que esta semana se instalará otro isotanque con la misma capacidad y una planta de oxígeno de 60 metros cúbicos que ayudarán a afrontar la excesiva demanda en Piura.



El alcalde de Talara, José Vitonera, denunció horas antes que las autoridades del hospital de esa localidad habían reportado al menos 15 fallecidos por la falta de oxígeno y se quejó de que la empresa estatal PetroPerú no había cumplido con equipar un hospital para pacientes covid-19 en la zona.



Por su parte, el representante de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego, informó que al menos 13 personas fallecieron el viernes en el hospital de Talara por la falta de oxígeno.



"Ellos tienen un isotanque pero se quedó sin oxígeno. A las nueve de la mañana (del viernes) hicieron el cambio del sistema de oxigenación, en ese ínterin, entre que se les acabó el oxígeno y el cambio del sistema, fallecen las personas", declaró Orrego a RPP Noticias.



"No tengo antecedentes de que en un hospital, en todo lo que va de la pandemia, se haya producido una situación tan gravísima", expresó Orrego.



Tanto la Defensoría del Pueblo como el municipio y los familiares de los fallecidos han demandado una investigación de los hechos, en momentos que esta región norteña es una de las más afectadas por el nuevo incremento de casos y muertes por la pandemia en el país.



Tras sumar en las últimas 24 horas otros 5.305 infectados, la cifra total de casos en Perú llegó a 1.626.519, mientras que el número de fallecidos llegó a 54.285, después de reportar 307 decesos hasta el viernes.