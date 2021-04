Guaidó responsabiliza a Maduro de que no haya vacunas en Venezuela

Caracas.



El líder opositor venezolano Juan Guaidó acusó este viernes al gobierno de mentir sobre la falta de vacunas en el país, que aseguró "no tiene que ver con ninguna sanción".



"La responsabilidad es absolutamente de Nicolás Maduro que no haya vacunas", dijo Guaidó, tras acusar al gobierno al que no reconoce de "tercerizar las culpas".



"Decían que habían comprado 10 millones de vacunas (rusas Sputnik V), ¿dónde están las 10 millones de vacunas?", cuestionó el opositor, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, incluido Estados Unidos.



"Dicen que están bloqueados los recursos, o compraron las 10 millones o están bloqueados los recursos".



El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, dijo el miércoles, en una entrevista con la AFP, que sin las sanciones, las autoridades habrían "comprado hace tres meses las 30 millones de vacunas que le hacen falta al país".



Precisó que las vacunas rusas se pagan por cuotas.



Pero Guaidó aseguró que la escasez de vacunas "no tiene que ver con ninguna sanción".



El líder opositor inició gestiones en marzo para liberar 30 millones de dólares de fondos venezolanos bloqueados en el exterior, como parte de estas sanciones, para entrar al mecanismo Covax, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar un reparto equitativo de las vacunas.



"Hemos cumplido con respecto a la asignación, disposición de los recursos, la licencia...".



El país comenzó en marzo su campaña de vacunación con las rusas Sputnik V y la del laboratorio chino Sinopharm. Hasta la fecha, el país ha recibido menos de un millón de dosis.



Venezuela, con 30 millones de habitantes, enfrenta una segunda ola de covid-19 que las autoridades tachan de "más virulenta" y vinculan a variantes brasileñas.



Suma poco más de 170.000 casos, incluidos 20.000 en marzo, y unas 1.700 muertes, según cifras oficiales, que son cuestionadas por la oposición y oenegés que aseguran que hay un subregistro.



"Las cifras de la dictadura están completamente equivocadas", dijo Guaidó en una rueda de prensa, su primera aparición tras contraer el virus en medio del "pico más doloroso de la epidemia".



Y "no es solo el covid, ser pacientes oncológicos, tener problemas renales, una enfermedad crónica es desgraciadamente una sentencia de muerte", sentenció.