Biden advierte a inmigrantes que serán deportados a sus países

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que una mayoría "abrumadora" de los migrantes que llegan cada día a la frontera sur con México "están siendo enviados de regreso" a sus países.



"Decenas de miles de personas mayores de 18 años y personas solteras han sido enviadas a casa. Estamos enviando de regreso a la gran mayoría de las familias que vienen (...). No están cruzando la frontera", dijo Biden a medios locales, tras responsabilizar a México de "no aceptar" a más de estas personas.



Biden ha dicho que está negociando con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en este sentido y se ha mostrado confiado en que "todos regresarán", aunque, matiza, las únicas personas que no van a dejar que retornen por sí solas "sin ayuda" son los niños no acompañados.

En cuanto a estos menores de edad, se estima que más de 400,000 niños sin sus padres han cruzado la frontera desde 2003. El jefe de la Casa Blanca ha reconocido que las instalaciones fronterizas en el estado de Texas habilitadas para ellos son "totalmente inaceptables" y ha avanzado que sacarán "rápidamente" de allí a mil de ellos.



"He estado trabajando desde el momento en que esto comenzó a suceder para tratar de encontrar un vía adicional para que los niños puedan vivir de manera segura, (...) para que puedan ser alojados de manera segura mientras seguimos con el resto de lo que está sucediendo", ha dicho.



En relación a las condiciones de estas instalaciones, el presidente Biden se ha comprometido, sin fijar plazos todavía, en dar acceso a las mismas a la prensa en aras, ha enfatizado, de "la transparencia".



El presidente estadounidense ha aprovechado la ocasión también para distanciarse de las políticas migratorias de su antecesor en el cargo, Donald Trump, a quien le acusó de dejar morir de hambre a los niños que llegaban a la frontera.

MÁS DE 17.000 MENORES NO ACOMPAÑADOS DETENIDOS

Las autoridades estadounidenses han confirmado este viernes que son más de 17.000 los menores no acompañados que están bajo custodia en el país.

Vea: "Allí están los coyotes": Senadores visitan la frontera y son sorprendidos por traficantes



El Departamento de Salud y Servicios Humanos y el de Seguridad Nacional han actualizado la cifra de niños no acompañados en la frontera, para detallar que hasta el miércoles había casi 12.000 niños migrantes solicitantes de asilo en centros de atención administrados por el Gobierno.



Además de 5.000 bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que esperan en instalaciones no adecuadas para niños a ser trasladados a otros centros, según recoge 'The Washington Post'.



Ante la crítica situación y la falta de espacio para custodiarlos, la Administración estadounidense ha anunciado que está abriendo una novena instalación temporal en San Antonio, en el estado de Texas, que permitirá albergar a 2.400 niños no acompañados.