Trato de Biden a niños migrantes es inhumano, dice Trump

Washington, Estados Unidos.

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que lo que la Administración Biden estaba haciendo con los niños migrantes en la frontera sur de Estados Unidos era 'inhumano'.



Trump reaccionó así luego de la primera conferencia de prensa de su sucesor, el demócrata Joe Biden, en la que reporteros se centraron en el tema migratorio, pues el país ha visto un aumento en la llegada de migrantes y ha recibido críticas por las condiciones en las que son alojados los menores no acompañados.



"Lo que ves ahora es inhumano, estos niños y las personas, un número tremendo de niños, por cierto, pero están viviendo uno encima del otro en una miseria. Esto es una miseria", dijo Trump a Fox News en una entrevista telefónica el jueves por la noche.



"Están viviendo en condiciones muy peligrosas. Sin pruebas de Covid-19".



El ex mandatario criticó que el Gobierno no permita a la prensa acceder a las instalaciones en las que viven los niños migrantes.



Sus declaraciones se dan también luego de que un legislador demócrata divulgara fotos de un centro de detención en Texas en las que se ve a los menores durmiendo muy pegados unos a otros sobre colchonetas en el piso. Tras esto, el Gobierno de Biden liberó dos videos mostrando dos albergues en ese estado y permitió a un equipo de prensa acceder a otra instalación.



"Si metes cámaras a esas instalaciones verás a niños sobre otros niños, verás inmundicia y verás cosas que no creías posibles", añadió el magnate.



El Gobierno de Trump fue duramente señalado por sus políticas antimigrantes como la separación de familias en la frontera y el programa conocido como "Quédate en México", que obligó a decenas de miles de solicitantes de asilo a esperar en ese país mientras se procesaban sus casos en EEUU, entre otras medidas.

Trump, sin embargo, repitió sus afirmaciones de que tuvo la frontera más segura, de que el muro que construía frenó la migración y de que tuvo una gran relación con México en el tema.



"Este fue un nuevo muro y un muro increíble", señaló el ex Presidente.



"Adicionalmente, México trabajó muy bien con nosotros. Teníamos una gran relación con el Presidente, quien es una tremenda persona".