Una dosis baja de aspirina puede reducir el riesgo de morir por coronavirus, afirma estudio

Washington, Estados Unidos

Investigadores de la Universidad George Washington de Estados Unidos han evidenciado que una dosis baja de Aspirina puede reducir la necesidad de ventilación mecánica, el ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y la mortalidad intrahospitalaria en pacientes hospitalizados por covid-19.

"Al conocer la relación entre los coágulos sanguíneos y la Covid, supimos que la 'Aspirina', utilizada para prevenir los accidentes cerebrovasculares y los infartos de miocardio, podría ser importante para los pacientes con coronavirus", explica Jonathan Chow, autor principal de la investigación, que se ha publicado en la revista Anesthesia & Analgesia.

En el estudio se incluyeron más de 400 pacientes ingresados entre marzo y julio de 2020 en hospitales de todo Estados Unidos. Tras ajustar los datos demográficos y las comorbilidades, el uso de la 'Aspirina' se asoció a un menor riesgo de ventilación mecánica (reducción del 44%), de ingreso en la UCI (reducción del 43%) y de mortalidad intrahospitalaria (reducción del 47%). No hubo diferencias en cuanto a hemorragias mayores o trombosis manifiestas entre los usuarios y los no usuarios y los no usuarios de Aspirina.

Reducción de Covid-19 grave y de muerte

Los resultados preliminares de este trabajo se publicaron por primera vez como preimpresión (sin revisión de otros científicos) en otoño de 2020. Desde entonces, otros estudios han confirmado el impacto que la 'Aspirina' puede tener tanto en la prevención de la infección como en la reducción del riesgo de Covid-19 grave y de muerte.

Chow espera que este estudio conduzca a más investigaciones sobre si existe una relación causal entre el uso de la 'Aspirina' y la reducción de las lesiones pulmonares en los pacientes con covid-19.

"La 'Aspirina' es de bajo coste, de fácil acceso y millones de personas ya la utilizan para tratar sus problemas de salud. Encontrar esta asociación es una gran victoria para quienes buscan reducir el riesgo de algunos de los efectos más devastadores de la Covid-19", remacha.

Reduce la reinfección

Además la Aspirina se vincula igualmente con una menor probabilidad de infección por Covid-19, según una nueva investigación médica israelí.

El equipo de investigadores de Leumit Health Services, Bar-Ilan University y Barzilai Medical Center realizaron un análisis epidemiológico, examinando datos de unas 10 mil personas que se contagiaron de covid-19 entre el 1 de febrero y el 30 de junio de 2020.

Los resultados del estudio, publicados en la revista científica The FEBS Journal, refirieron que el uso de la aspirina se asoció con una probabilidad del 29 por ciento menos de infectarse por el SARS-CoV-2, en comparación con personas que no usaban este medicamento.