Mayorkas visita frontera en medio de crisis por menores inmigrantes en EE.UU.

Washington, Estados Unidos

El secretario de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, viajará este viernes a El Paso (Texas), en la frontera con México, en medio de la crisis por la llegada de menores inmigrantes.



Mayorkas visitará la zona con una delegación de senadores demócratas y republicanos para "ver las operaciones y recibir información sobre la gestión, alojamiento y transferencia de menores no acompañados" que llegan a la frontera, informó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.



En declaraciones a la cadena de televisión Fox News, uno de los legisladores que acompañan a Mayorkas, el republicano Bob Portman, destacó que el número de niños y adolescentes que llegan a EE.UU. desde México sin un acompañante adulto "ha aumentado sustancialmente", hasta el punto de que ahora hay "una verdadera crisis en los sitios de detención".



"Visitaremos algunas de esas instalaciones y tendremos la oportunidad de hablar acerca de lo que veamos", precisó.



Funcionarios de la Administración del presidente Joe Biden admitieron el jueves en una llamada con periodistas que más de 14.000 menores de edad inmigrantes que atravesaron la frontera desde México solos permanecen bajo custodia de agencias del Gobierno de EE.UU.

Miles de menores permanecen bajo la custodia de las autoridades estadounidenses. Foto: Efe





Esas fuentes precisaron que 9.562 niños permanecen bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) y otros 4.500 son custodiados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), que tiene a su cargo la Patrulla Fronteriza.



Los funcionarios declinaron calificar la situación de los niños inmigrantes en la frontera como una "crisis nacional" y defendieron que los números "aumentan y disminuyen todo el tiempo".



"Llegaron a máximos históricos después de la política de separación de familias de (la Administración del entonces presidente Donald Trump) y comenzaron a aumentar de nuevo en 2020", añadieron los funcionarios.



En mayo de 2019, 132.856 personas pasaron de forma irregular la frontera desde México y fueron aprehendidas por las autoridades migratorias estadounidense, de las cuales 11.475 eran menores de edad no acompañados.



No trascendió, sin embargo, en ese entonces cuántos menores quedaron o permanecían bajo custodia del Gobierno de Trump.



Citando cifras de la CBP, los funcionarios puntualizaron que hasta febrero habían sido detenidos en el presente año fiscal, que se inició en octubre de 2020, unos 29.000 menores de edad no acompañados.



Congresistas republicanos y el mismo Trump han catalogado la situación en la frontera con México como una crisis que han achacado a las políticas de Biden, quien ha desmontado muchas de las medidas de mano dura de su antecesor, lo que según ellos ha provocado la llegada de más inmigrantes a la frontera entre México y Estados Unidos, que permanece cerrada debido a la pandemia.