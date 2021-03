Gobierno de EEUU tiene bajo custodia a más de 14,000 menores inmigrantes

Texas, Estados Unidos.

Más de 14,000 inmigrantes menores de edad que atravesaron la frontera con México solos permanecen bajo custodia de agencias del Gobierno de Estados Unidos, admitieron este jueves funcionarios de la Administración del presidente Joe Biden.



En una llamada telefónica con periodistas, los funcionarios indicaron que 9,562 niños permanecen bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) y otros 4,500 son custodiados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que tiene a su cargo la Patrulla Fronteriza.



Los funcionarios declinaron calificar la situación de los niños inmigrantes en la frontera como una "crisis nacional" y defendieron que los números "aumentan y disminuyen todo el tiempo".





"Llegaron a máximos históricos después de la política de separación de familias de (la Administración del entonces presidente Donald Trump) y comenzaron a aumentar de nuevo en 2020", añadieron los funcionarios.



En mayo de 2019, 132,856 personas pasaron de forma irregular la frontera desde México y fueron aprehendidas por las autoridades migratorias estadounidense, de las cuales 11,475 eran menores de edad no acompañados.



No trascendió, sin embargo, en ese entonces cuántos menores quedaron o permanecían bajo custodia del Gobierno de Trump.



Citando cifras de la CBP, los funcionarios puntualizaron hoy que hasta febrero habían sido detenidos en el presente año fiscal, que se inició en octubre de 2020, unos 29,000 menores de edad no acompañados.



"No hay duda de que los flujos actuales han creado desafíos para el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) y el HHS", admitieron los funcionarios.



En ese contexto, detallaron que en febrero pasado aproximadamente 100,000 personas indocumentadas intentaron entrar a territorio estadounidense, lo que supuso un aumento del 28 % respecto a enero.



Los portavoces señalaron que amparados en el Título 42, que permite la expulsión expedita de los inmigrantes irregulares para evitar la propagación de la pandemia, tanto los adultos solos como los grupos familiares están siendo devueltos a México.

"A diferencia de la Administración anterior, no estamos expulsando a los niños no acompañados", ratificaron los funcionarios durante la conversación con la prensa e indicaron que un 90 % de ellos tiene un familiar o una persona que pueda recibirlos en Estados Unidos.



Los funcionarios indicaron además que el Gobierno de Biden abrió un centro de admisión de emergencia de menores inmigrantes no acompañados en la ciudad de Midland y otro espacio en Dallas, ambos en el estado de Texas.



Congresistas republicanos y el mismo expresidente Trump han catalogado la situación en la frontera con México como una crisis que han achacado a las políticas de Biden, quien ha desmontado muchas de las medidas de mano dura de su antecesor, lo que según ellos ha provocado la llegada de más inmigrantes a la frontera entre México y Estados Unidos, que permanece cerrada debido a la pandemia. EFE