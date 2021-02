Vacuna de Pfizer reduce los casos graves de la enfermedad hasta un 94%

Jerusalén, Israel.

Un estudio a gran escala realizado en Israel confirmó el miércoles la efectividad de la vacuna de Pfizer en condiciones reales, una prueba más del papel clave de las campañas de vacunación para poner fin a la pandemia.



Hasta ahora, la eficacia de la vacuna de Pfizer había sido probada mediante ensayos clínicos: su validez se confirmó mediante el análisis de datos de unos 1,2 millones de personas en Israel, un país que se halla a la vanguardia de la vacunación y donde circula ampliamente la variante británica.



Los autores del estudio, publicado en el prestigioso New England Journal of Medicine, señalan que la vacunación redujo los casos sintomáticos de Covid-19 en un 94%, los casos graves de la enfermedad en un 92% y las hospitalizaciones en un 87%.



Estas cifras se aplican a la protección obtenida al menos siete días después de la segunda inyección. "Esta es la primera evidencia revisada por pares de la eficacia de una vacuna en condiciones reales", dijo a la AFP Ben Reis, uno de los coautores del estudio.



La vacuna funcionó de manera relativamente equivalente en todos los grupos de edad, dijo.



También se ha demostrado que es eficaz contra la posibilidad misma de estar infectado (y no solo contra el desarrollo de síntomas).



Este es un dato crucial, porque podría indicar que las personas ya vacunadas ya no pueden transmitir el virus, pero esto debe ser confirmado.



Otra buena noticia es que las autoridades estadounidenses han confirmado la eficacia de la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson, incluso contra las variantes del virus, sobre la base de datos de ensayos clínicos.



Esta novedad, que presagia una comercialización muy inminente en Estados Unidos, quizás a finales de semana, era esperada con impaciencia porque esta vacuna tiene dos ventajas en términos de logística: se puede administrar en una sola dosis y almacenarse a temperaturas convencionales de frigorífico y no congelador, lo que facilitará su distribución.



La eficacia de esta vacuna es del 85,9% contra las formas graves de la enfermedad en Estados Unidos, y también es eficaz, a 81,7%, contra formas graves en Sudáfrica y en 87,6% en Brasil, donde las variantes están muy extendidas.



La Agencia de Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dio a conocer estos documentos dos días antes de una reunión de su comité asesor para revisar la autorización urgente de la vacuna en el país.

"Los escaneos respaldan un perfil de seguridad favorable sin preocupaciones de seguridad identificadas específicas que podrían evitar la emisión de una autorización de uso de emergencia", indicó.



La vacuna de Johnson & Johnson ya se está administrando en Sudáfrica.



La empresa estadounidense de biotecnología Moderna anunció también el miércoles que está lista para someter a pruebas en humanos una vacuna contra el covid-19 específicamente desarrollada para la cepa del virus detectada en Sudáfrica.



"Esperamos con ansias el inicio del ensayo clínico", dijo el director ejecutivo de Moderna, Stephane Bancel.