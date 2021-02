Donald Trump, expulsado de por vida de Twitter

Redacción.

Hace un mes, Twitter le cerró la cuenta indefinidamente al, por entonces, presidente de los Estados Unidos de América. Hoy, la red social ha confirmado que el exmandatario está bloqueado de por vida.

Trump recorre en estos días un sendero tumultuoso tras acusaciones en su contra por parte del Congreso, en el juicio político denominado Impeachment.

Hoy, Ned Segal, director financiero de Twitter, en entrevista a la cadena estadounidense CNBC, declaró: "Tal y como funcionan nuestras políticas, cuando uno es eliminado de la plataforma, es eliminado de la plataforma, ya sea un comentarista, un director financiero o un antiguo o actual funcionario público".

Además, Negal ha añadido que "nuestras políticas están diseñadas para garantizar que la gente no incite a la violencia. Y si alguien lo hace, tenemos que retirarlo del servicio. Y nuestras políticas no permiten que la gente vuelva". Las palabras de Segal reafirman que, aunque Trump fuese reelegido en futuras elecciones, no podría volver a la aplicación.

El expresidente, derrotado en las últimas elecciones por el demócrata Joe Biden, utilizó Twitter desde su precandidatura en 2016 a la 'Casa Blanca' como trinchera para atacar, opinar, cuestionar y atizar en todos los temas posibles, a pesar de que el mandato presidencial y sus protocolos señalan que el presidente debe utilizar el canal oficial en la plataforma registrado como @POTUS (President of The United States).

Por su parte, Jack Dorsey, CEO de Twitter, declaró que bloquear indefinidamente a Trump fue la "decisión correcta": "Era un fallo nuestro a la hora de promover una conversación sana", añadió, en referencia a las constantes peleas y ataques que el expresidente profería a rivales, enemigos y contrincantes a través de la plataforma, en la que contaba con 88 millones de seguidores.