Hijo del presidente Trump pide a Elon Musk crear una red social que sustituya a Twitter

Washington, Estados Unidos

Donald Trump Jr., hijo del cuestionado presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió al hombre más rico del mundo, el empresario Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, crear una red social que sustituya a Twitter, que recientemente vetó a su padre tras los hechos ocurridos en el Capitolio la semana pasada.

El también empresario cuestionó las decisiones que los gigantes tecnológicos aplicaron al presidente, argumentando que Trump "incitó a la violencia" durante la toma al Congreso, hecho que dejó cinco personas fallecidas.

"Quería pensar en algo para lidiar con las tonterías de la censura que se está produciendo en este momento, y obviamente solo apunté a una forma. ¿Por qué Elon Musk no crea una plataforma de redes sociales?", dijo Donald Jr. en un video publicado en Facebook.

"Es decir, este tipo llevó gente al espacio. Lo hizo como privado. Se enfrentó al gran gobierno y lo hizo mejor, más barato y más rápido de lo que nunca pudieron. Este es el tipo para hacerlo", señaló.

El mayor de los hijos del mandatario estadounidense explicó que no busca una caja de resonancia conservadora, sino una plataforma para debatir ideas frente a las de otra persona. "No quiero un lugar en donde me digan que escuchar", apuntó.

Cuestionó duramente a Twitter por censurar y bloquear la red social preferida de su padre. Además, denunció a la plataforma por convertirse en un "árbitro de facto de la libertad de expresión".

La polémica en relación a la censura y libertad de expresión en internet se masificaron luego que Twitter, Facebook, Snapchat , Instagram y Youtube, tomaran la decisión de cerrar los perfiles sociales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de forma indefinida. Por otro lado, las tiendas de aplicaciones de Google y Apple eliminaron Parler, una App utilizada por los conservadores y partidarios del mandatario.