Redacción.



Desde que ganó las elecciones en noviembre de 2016, Trump se perfilaba a ser uno de los presidentes más polémicos de los Estados Unidos.



El magnate de los hoteles fue elegido solo por un período de cuatro años, pero el tiempo pareciera haberse hecho corto para tantos escándalos y contreversias que protagonizó el presidente Donald Trump.



Repasamos solo algunos de los escándalos de Trump durante su mandato en la Casa Blanca.



Algo que mostró Trump en sus cuatro años de gobierno fue siempre querer cumplir todos sus caprichos sin dar su brazo a torcer. Un claro ejemplo, pero no tan polémico, fue que se negó a usar la cuenta de Twitter oficial como presidente de Estados Unidos (@POTUS), que aunque sí tiene su foto y su nombre, de todos es conocido que el magnate usó su cuenta personal todo el tiempo... hasta en las madrugadas.

Enemistad con los medios de comunicación críticos

Trump tuvo enemistad de principio a fin con los medios de comunicación críticos a su figura y gestión. El presidente lanzó dardos contra medios y hasta contra periodistas o presentadores. No se puede dejar pasar por alto la etiqueta "fake news" (noticias falsas), para catalogar toda la información que venía un medio crítico.

Apodos a sur rivales políticos

Con apodos nombraba en forma pública a sus rivales políticos, aliados y hasta presidentes extranjeros. Estos son algunos motes:



Joe Biden, próximo presidente de Estados Unidos: ‘sleepy’ (dormilón)

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes: ‘nervous’ (nerviosa)

James Comey, exjefe del FBI: ‘slippery’ (resbaladizo)

Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte: ‘little rocket man’ (pequeño hombre cohete).



Pero también llamó de forma despectiva a inmigrantes mexicanos al llamarlos "delincuentes y violadores". A países africanos, Haití y El Salvador les llamó "shitholes". Al Covid-19 lo nombró de dos formas: el 'virus chino' y 'Kung Flu'.

La trama rusa, ¿clave en la victoria electoral de Trump?

Sin duda alguna uno de los escándalos más fuerte de Trump fue la supuesta intervención de Rusia en la campaña presidencial del magnate en 2016.

James Comey, exdirector del FBI, anunció al Congreso una investigación sobre una posible conspiración entre los miembros de la campaña de Trump y Rusia. El acto le costó el desprecio del presidente de Estados Unidos, quien calificó la investigación como una "cacería de brujas" en su contra. Comey fue removido del cargo.



Para el caso se designó al fiscal especial Robert Mueller. La investigación reveló una reunión entre Donald Trump Jr. (hijo del presidente) y la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, quien ofrecía información comprometedora sobre Hillary Clinton, rival de Trump en las elecciones de 2016. Sin embargo, el reporte final (de más de 400 páginas) nunca fue revelado en su totalidad y solo se difundió un resumen de cuatro hojas, y fue divulgado por el fiscal general designado por Trump, William Barr.



El documentó detalla que "no existían pruebas suficientes para considerar una conspiración de Trump o su campaña con Rusia".

Trump, el tercer presidente de Estados Unidos en ser sometido a un juicio político

El mandato de Trump se tambaleó a finales de 2019 cuando se inició un proceso de juicio político por presunta presiones del presidente a su homólogo ucraniano, para investigar a Joe Biden y su hijo Hunter. El mandatario catalogó el acto como otra "cacería de brujas" por parte de los demócratas.

¿Cómo se llegó a este punto? Una denuncia enviada por un informante anónimo que habría presenciado una llamada telefónica entre Trump y el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, en donde el estadounidense felicitó al ucraniano por su reciente victoria electoral, pero también le pidió varias veces que investigara si Biden utilizó sus influencias cuando era vicepresidente de Obama para logra el cierre de una pesquisa contra la empresa de perforación de gas Burisma en Ucrania, de la cual su hijo Hunter era empleado.



Con los cargos de obstrucción al Congreso y abuso de poder, la Cámara de Representantes aprobó el inicio del juicio político contra Trump, mismo que no pasó a más a inicios de 2020, cuando el Senado (de mayoría republicana) absolvió al mandatario.



Cabe mencionar que Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en enfrentar dos veces un proceso de juicio político. El segundo (que fue aprobado el 13 de enero) fue por incitar a la insurrección que acabó con el asalto violento al Capitolio.

Salió a la luz la declaración de impuestos de Trump

En la recta final de las elecciones de 2020, salió a la luz la controversial declaración de impuestos de Donald trump.

El periódico The New York Times reveló en septiembre la información del mandatario, misma que él se reusó a dar a conocer durante mucho tiempo.



Según el Times, Trump solo pagó 750 dólares en impuestos federales en 2016, año en el que fue electo presidente, el mismo pago se repitió en 2017. Asimismo, la investigación del diario estadounidense detalló que el mandatario no pagó impuestos sobre la renta en 10 de los últimos 15 años.



Además, según el informe Trump reportó enormes pérdidas que le han permitido ajustarse a un método de optimización fiscal y, así, evitar la cancelación de tributos.



"Pagué varios millones de dólares en impuestos pero tenía derecho, como todo el mundo, a la depreciación y a los créditos fiscales", afirmó Trump en Twitter para justificar sus cuentas, aunque también criticó a la prensa por "obtener ilegalmente la información y con mala intención".