Trump se queda solo: Sus aliados renuncian tras invasión al Capitolio

Washington, Estados Unidos.

Mick Mulvaney, exjefe de gabinete del presidente de Estados Unidos Donald Trump, anunció el jueves su renuncia a un puesto diplomático en protesta por la asonada de partidarios del mandatario contra el Congreso.



"No puedo seguir aquí después de lo de ayer. No se puede mirar lo de ayer y pensar: quiero ser parte de eso de alguna manera", dijo a la cadena de televisión CNBC.



Mulvaney, que pasó de jefe de gabinete a enviado especial en Irlanda del Norte, dijo que comunicó su dimisión al secretario de Estado Mike Pompeo.



"No puedo hacerlo, no puedo seguir aquí", afirmó e indicó que otros funcionarios de la Casa Blanca están considerando renunciar.

Múltiples renuncias

"Quienes optan por seguir, y yo he hablado con muchos de ellos, lo hacen porque están preocupados porque pongan a alguien peor", dijo.



Miles de partidarios de Trump invadieron el Congreso e interrumpieron los procedimientos para confirmar al demócrata Joe Biden como ganador de la elección presidencial de noviembre.



Tras los disturbios, que Trump no condenó, el asesor adjunto de seguridad nacional Matt Pottinger dimitió.



También dejó su cargo Stephanie Grisham, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca y quien fungía de portavoz de la primera dama Melania Trump.

Vea: Miembros del Gabinete de Trump estudian inhabilitarlo por incapacidad



Medios de prensa indicaron que a Marc Short, jefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence, se le impidió ingresar a la Casa Blanca aparentemente como represalia a que Pence ignoró el pedido de Trump de bloquear la certificación de Biden.



La indignación en Washington por los disturbios alimenta especulaciones de que otros altos funcionarios del gobierno de Trump dejarán sus cargos.



Biden asumirá la presidencia el 20 de enero.