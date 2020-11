Biden arrebata el liderazgo a Trump en Pensilvania, aunque sigue el conteo  

Washington, Estados Unidos.

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, arrebató este viernes el liderazgo en el estado clave de Pensilvania a su rival, el republicano y presidente estadounidense, Donald Trump, aunque el conteo todavía sigue en curso y no se ha declarado oficialmente un ganador.



Pensilvania ha contado unos 30,000 nuevas papeletas, de las que un 87 % fueron a favor de Biden, de manera que actualmente el exvicepresidente tiene una ventaja de 5.587 votos sobre Trump, de acuerdo a los últimos datos publicados por la autoridad electoral de ese estado.



De esa forma, Biden lidera con un 49,4% de los votos frente al 49,3% de Trump.



Una victoria en Pensilvania aportaría a Biden los 20 delegados necesarios para proclamarse vencedor de estas elecciones, aunque también siguen en juego Georgia, Arizona y Nevada, todos ellos con conteos de infarto y estados que Trump necesita ganar para darle la vuelta a la tendencia actual.



Biden suma 264 delegados en el Colegio Electoral (aunque algunos medios cuestionan los 11 de Arizona), mientras que Trump tiene 214. Ambos necesitan un mínimo de 270 para ganar las elecciones.



En las últimas horas, Biden ya había acortado distancias con Trump, quien llegó a tener 750.000 votos de margen durante la noche electoral.



Esa ventaja se ha ido esfumando a medida que Pensilvania contaba los votos por correo, un recurso que han utilizado los demócratas en mayor proporción en estos comicios para evitar aglomeraciones en el contexto de la pandemia, mientras que una mayoría de republicanos esperó a la jornada electoral.



Las leyes de Pensilvania establecen que los votos por coreo no se pueden procesar hasta la jornada electoral, lo que ha ralentizado el proceso.



Las autoridades calculan que quedan unos 200,000 votos por contabilizar y quieren concluir el escrutinio este viernes.



En las elecciones de 2016, Trump obtuvo los 20 votos electorales de Pensilvania con una diferencia de 40.000 votos sobre su rival demócrata, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.