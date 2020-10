Putin defiende las vacunas rusas y anuncia que las aplicarán en diciembre

Moscú, Rusia.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró hoy que las dos vacunas rusas contra la covid-19, Sputnik V y EpiVacCorona, son "seguras y eficaces", al tiempo que expresó su deseo de que la vacunación masiva de la población rusa pueda comenzar ya a finales de año.



"Estas (vacunas rusas) son productos buenos. Lo más importante es que son seguras y eficaces. Ambos requisitos se cumplen", afirmó Putin en el foro de inversión del banco VTB "Rusia llama".





La vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro de investigaciones epidemiológicas y microbiología Gamaleya, fue registrada el pasado 11 de agosto en Rusia y se encuentra en la fase III de los ensayos clínicos.



La EpiVacCorona, del Centro Estatal de Investigación de Virología y Biotecnología Véktor, fue inscrita a su vez el pasado día 14 y acaba de iniciar su producción y empezó a mediados de mes la última fase de las pruebas.



La primera vacuna ha sido entregada a todas las regiones ya, dijo Putin. "Espero que podamos comenzar la vacunación masiva a finales de año", señaló.



El mandatario admitió no obstante que la falta de equipamiento está obstaculizando la producción masiva de las vacunas rusas.



"Hay una tarea ahora: garantizar el alcance necesario de la producción. Hay ciertos problemas relacionados con la disponibilidad o ausencia del equipamiento necesario (...) para empezar la fabricación masiva", indicó.



Putin sostuvo que Rusia está preparada para cooperar con socios extranjeros en la producción de las vacunas rusas, pero no a costa de no poder abastecer a sus propios ciudadanos.



"En primer lugar deberíamos asegurar la vacunación de los ciudadanos rusos, nuestra gente, y proteger su salud de esta peligrosa infección", recalcó.



"En segundo lugar trabajaremos encantados en mercados extranjeros, ya lo estamos haciendo", añadió, al referirse al hecho de que el Fondo Directo de Inversión de Rusia (FIDR) ya ha cerrado contratos con farmacéuticas en otros países para probar y, en un futuro posiblemente producir, la Sputnik V.



"Estamos listos a vender la propiedad intelectual y, más importante aún, a acordar la producción de esta vacuna o de estas vacunas en lugares de fabricación de nuestros socios extranjeros que posean el equipamiento" necesario, dijo.



Con 1.581.693 casos acumulados, Rusia es a día de hoy el cuarto país del mundo en número de positivos por coronavirus después de Estados Unidos, la India y Brasil.



Rusia registró hoy un nuevo récord de contagios y fallecidos diarios por covid-19 desde el comienzo de la pandemia, con 17.717 nuevos casos en las últimas 24 horas y 366 fallecimientos.

Pese a ello, Putin reiteró hoy que no hay planes para un nuevo confinamiento de la población y cierre de la economía.



"Tenemos una idea clara del curso que tenemos que seguir y por ello no estamos planeando medidas restrictivas de envergadura, un cierre del país, que probablemente provocaría el cierre prácticamente total de la economía y de la actividad empresarial", afirmó el presidente.



El presidente reiteró que el monto total de apoyo federal a las empresas y a la población será del 4,5 % del PIB y que la economía rusa se contraerá este año aproximadamente un 4 %, lo que es menos que en otros países, según destacó.



También adelantó que se ampliará en otros tres meses el aplazamiento del pago de impuestos para ciertas pymes para seguir apoyándoles en medio de la pandemia del coronavirus. EFE