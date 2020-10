Europa busca "salvar Navidad" tras impacto de segunda ola de coronavirus

Roma, Italia.

Italia aplica desde este lunes nuevas medidas cuestionadas por parte de la población para "salvar Navidad" frente a la segunda ola de coronavirus que cerca a Europa, donde los países buscan alternativas como los toques de queda para evitar nuevos confinamientos generales.



La decisión del primer ministro italiano Giuseppe Conte de cerrar los restaurantes y bares a partir de las 18 horas y totalmente teatros, cines y gimnasios durante un mes fue calificada de "declaración de fracaso" por sus detractores, mientras los científicos se preguntan si bastará para contener la propagación del virus.





Conte dijo que estas medidas impopulares, que significan un duro golpe para sectores ya muy afectados por el estricto confinamiento nacional en la pasada primavera, deberían permitir que los italianos estén "más serenos de aquí a Navidad".



El fin de semana se registraron enfrentamientos entre las fuerzas del orden y opositores al toque de queda en la capital Roma y en Nápoles (sur).



"Con estas nuevas restricciones, vamos a cerrar. Nuestro establecimiento no se encuentra en el centro de una ciudad, estamos en el interior, nuestros clientes vienen por la noche o durante el fin de semana", declaró a la AFP Giuseppe Tonon, de 70 años y propietario de un restaurante en Oderzo, un pequeño pueblo en el noreste del país



La foto de Tonon delante del restaurante, resignado y deprimido con las mascarilla colgando de una oreja, fue publicada por su hija en Facebook y dio la vuelta a Italia en las redes sociales.

¿Confinamiento en Cataluña?

La situación de Italia no es un caso aislado en Europa. En España, el gobierno central decretó el domingo un estado de alarma e impuso un toque de queda nocturno en todo el país a excepción de las islas Canarias.



El gobierno regional de Cataluña, en el noreste del país, estudia decretar un confinamiento domiciliario durante los fines de semana para contener la epidemia del coronavirus.



Los contagios se dispararon recientemente en esta región, en línea con lo ocurrido en el conjunto de España que días atrás fue el primer país de la Unión Europea en superar el millón de personas diagnosticadas con covid-19.



"Es un escenario que está encima de la mesa porque durante el fin de semana es cuando hay más interacción social", dijo la portavoz del gobierno regional, Meritxell Budó, al ser preguntada por esta opción en una entrevista con la radio pública catalana.



En Francia la hipótesis de un reconfinamiento ya no parece descabellada, luego de que se registrara el domingo un récord de más de 52.000 nuevos casos en 24 horas. El gobierno ya aplica un toque de queda nocturno en diferentes regiones, incluidas la capital París, que afecta a 46 millones de personas.



La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 1,15 millones de muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre, según un balance establecido por AFP este lunes en base a fuentes oficiales.



Además hay más de 43 millones de casos oficialmente declarados. Las cifras se aceleran y el domingo se registraron más de 400.000 contagios en todo el mundo.

"Bandera blanca"

Estados Unidos es el país con más muertos y contagios (225.239 y 8.636.995, respectivamente), y este fin de semana el jefe de personal del presidente Donald Trump, Mark Meadows, reconoció el domingo que la Casa Blanca no va "a controlar la pandemia".



A poco más de una semana de las elecciones, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, acusó al inquilino de la Casa Blanca de "agitar la bandera blanca de la derrota y esperar que, si se lo ignora, el virus se irá".



Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil con 157.134 muertos y 5.394.128 casos, India con 119.014 muertos (7.909.959 casos), México con 88.924 muertos (891.160 casos) y Reino Unido con 44.896 muertos (873.800 casos).



En Ecuador, se reportó el domingo un récord de 2.021 nuevos casos, que elevaron el total a 161.635, la mayoría registrados en Quito donde el alcalde anunció su contagio.

El país, con 12.553 muertes por el covid-19, flexibilizó paulatinamente las medidas de confinamiento y ha retomado sus actividades habituales.



Perú vivió su primer domingo sin confinamiento en siete meses, luego de que el gobierno levantó la prohibición de salir a las calles en las regiones más afectadas por la pandemia en momentos que disminuyen los casos.



En otras partes del mundo, asoma una tenue luz de esperanza, como en Melbourne, la segunda ciudad más grande de Australia, que levantará el confinamiento esta semana tras casi cuatro meses de restricciones que costaron muy caro.

En Ecuador, se reportó el domingo un récord de 2.021 nuevos casos, que elevaron el total a 161.635, la mayoría registrados en Quito donde el alcalde anunció su contagio.



El país, con 12.553 muertes por el covid-19, flexibilizó paulatinamente las medidas de confinamiento y ha retomado sus actividades habituales.



Perú vivió su primer domingo sin confinamiento en siete meses, luego de que el gobierno levantó la prohibición de salir a las calles en las regiones más afectadas por la pandemia en momentos que disminuyen los casos.



Y en Chile, muchos salieron a festejar el triunfo en el plebiscito del domingo para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y redactar una nueva a través de una Asamblea Constituyente.



En otras partes del mundo, asoma una tenue luz de esperanza, como en Melbourne, la segunda ciudad más grande de Australia, que levantará el confinamiento esta semana tras casi cuatro meses de restricciones que costaron muy caro.