Leopoldo López salió de Venezuela y viajará a España, según su padre

Madrid, España

El líder opositor venezolano Leopoldo López salió de Venezuela ayer y "muy pronto" estará en España, aseguró este sábado su padre, Leopoldo López, a EFE.



López dejó por "su propia voluntad" la residencia del embajador de España en Caracas, donde permanecía como huésped desde el 30 de abril de 2019, tras participar en un fallido levantamiento militar.



El opositor salió de Venezuela por una "ruta clandestina" hacia Colombia, aunque ya no se encuentra en este país, dijo su padre, que no precisó dónde está en la actualidad, por motivos de seguridad.



Subrayó, no obstante, que es "seguro" que estará en España en los próximos días, "muy pronto en todo caso", y añadió que es algo que está "en negociación con el Gobierno de España".



Los padres del político venezolano, que residen en Madrid, tienen nacionalidad española desde diciembre de 2015, concedida entonces por el gobierno del conservador Mariano Rajoy. Leopoldo Lopez padre, además, es actualmente diputado del Parlamento Europeo por el Partido Popular español.



El 4 de junio de 2019 entró en España Lilian Tintori, la mujer del opositor venezolano, junto a su hija menor haciendo uso del "ejercicio de su libertad de movimiento", según informaron en aquel momento fuentes del Ejecutivo español.



López fue arrestado en 2014 en Caracas y sentenciado a 14 años de cárcel, acusado de liderar los actos violentos en las marchas antigubernamentales que se llevaron a cabo ese año.



Cumplió su condena durante casi tres años en una cárcel militar y, posteriormente, fue traspasado a arresto domiciliario hasta su liberación en abril de 2019.



Aquel día se sumó al conato de levantamiento militar que lideró Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por cerca de 50 países, incluida España, cuando se dirigió junto a una treintena de militares a una base en Caracas.