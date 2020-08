Probabilidades de contraer Covid 19 en un vuelo son escasas, afirma estudio

Washington, Estados Unidos.

En marzo, antes de que las mascarillas se convirtieran en habituales, turistas alemanes infectados por el coronavirus volvieron de Israel en un vuelo de más de cuatro horas producto del cual, para sorpresa de un grupo de investigadores, solo se identificaron dos contagios de otros pasajeros.



En un breve estudio publicado este martes en la revista estadounidense Jama Network Open, virólogos del Hospital Universitario de Fráncfort contactaron meticulosamente a todos los pasajeros del vuelo con el fin de descubrir el riesgo real que representa la presencia de pasajeros infectados con el virus responsable de la covid-19.



El 9 de marzo, el vuelo Tel Aviv-Fráncfort, que duró 4 horas y 40 minutos, tenía 102 pasajeros a bordo, incluido un grupo de 24 turistas.





Las autoridades alemanas, tras recibir información de que el grupo había estado en contacto con un gerente de hotel contaminado en Israel, decidieron realizar la prueba a los 24 turistas a su llegada a Fráncfort.



Siete de ellos dieron positivo (siete más lo manifestarían más tarde).

Zona de contaminación en avión

De cuatro a cinco semanas después, los investigadores se comunicaron con los 78 pasajeros restantes, el 90% de los cuales respondió.



Al preguntarles sobre sus contactos y síntomas, y hacer el test a varios de ellos, encontraron a dos pasajeros que probablemente se infectaron durante el vuelo: dos personas sentadas al otro lado del pasillo de los siete casos originales.



Para los virus respiratorios, los virólogos tradicionalmente consideran que la zona de contaminación en un avión se extiende dos filas hacia adelante y dos hacia atrás.





Pero sorprendentemente una persona sentada en la fila (asiento 44K) inmediatamente delante de la de dos turistas portadores del virus (asientos 45J y 45H) no estaba infectada.



"La persona de la fila 44 nos dijo que había tenido una larga charla con los dos de la fila 45", relata a la AFP Sandra Ciesek, directora del Instituto de Virología Médica de Fráncfort.



Tampoco se produjo contagio en dos pasajeros sentados justo detrás de otro turista infectado.



"Nos sorprendió encontrar solo dos transmisiones", dijo Sebastian Hoehl, del mismo instituto.



No obstante, todos los demás pasajeros no fueron sometidos a la prueba diagnóstica, por lo que no se puede descartar que hubiera otros infectados. El estudio confirma en todos los casos que las transmisiones en un avión, en ausencia de mascarillas, son en efecto posibles.



Pero, subraya el investigador, "siendo la tasa más baja de lo esperado, y siendo que ninguno de los pasajeros llevaba máscara, es tranquilizador que no hayamos detectado a otros".



Y los investigadores señalan que varios estudios de vuelos de repatriación desde Wuhan, China, al comienzo de la pandemia, establecieron que no se había producido ningún contagio a bordo, aunque en esos viajes los pasajeros utilizaron mascarillas.





Cabinas limpias como quirófanos

Varias aerolíneas han implementado rigurosos procesos de desinfección para evitar el contagio en sus aviones. En América Latina, Copa Airlines, que opera ahora con un número reducido de vuelos, presentó esta semana los protocolos de higiene y bioseguridad que ha implementado para ofrecer un ambiente seguro en cada etapa de sus viajes.



La aerolínea recordó que dichas medidas fueron probadas "con éxito en las más de 130 operaciones humanitarias realizadas por Copa en los últimos cinco meses y están siendo implementadas en los vuelos que operaremos en agosto".



Las medidas incluyen ambiente en cabina saludable y seguro en todas las aeronaves de Copa Airlines, a través de filtros de alta eficiencia (HEPA por sus siglas en inglés) que purifican hasta un 99,97 % de partículas del virus y bacterias, similar a un quirófano.



Un sistema de re-circulación de aire en cabina renueva el aire cada 2 a 3 minutos, con un desplazamiento vertical que evita que se comparta con los pasajeros de los lados y del frente.

Además, equipos especializados de la aerolínea se encargan de la higiene y desinfección exhaustiva del interior de las aeronaves, particularmente en puntos de alto contacto, utilizando productos de alto índice de efectividad recomendados por las autoridades.



También el empleo de pistolas electroestáticas permiten que el desinfectante se adhiera aún mejor a superficies de difícil acceso.



A esto se suman rigurosos procedimientos de desinfección a todos los productos que entran a la aeronave durante toda la cadena de abastecimiento, así como un servicio a bordo de alimentos y bebidas simplificado para limitar la interacción entre tripulantes y pasajeros.