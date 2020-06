Latinos condenan que el gobernador DeSantis los culpe del alza de COVID-19 en Florida

Miami.



Representantes del Partido Demócrata y miembros de la comunidad latina en Florida instaron este lunes al gobernador Ron DeSantis a ofrecer disculpas públicas por culpar a los trabajadores agrícolas hispanos del aumento en el número de contagios en el estado, que superó hoy los 100.000.



"Vivimos en tiempos muy oscuros cuando el gobernador echa la culpa del aumento de los casos de coronavirus no a su gestión fallida sino a aquellos que son los más vulnerables dentro de nuestra comunidad aquí en Florida", lamentó el senador estatal José Javier Rodríguez durante una teleconferencia.



La población depende de estos trabajadores esenciales, ya que "si estos no fueran a trabajar no podríamos dar comida a nuestras familias", expresó por su parte Cramer Verde, director político de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), que también participó en la conferencia.





El gobernador DeSantis señaló la semana pasada que la culpa del aumento de los casos registrados de coronavirus en las últimas semanas se debe a las comunidades agrícolas, en su gran mayoría trabajadores hispanos.



"Algunas de estas personas van a trabajar en autobuses escolares y se apelotonan como sardinas mientras se desplazan a través del condado de Palm Beach y otros lugares similares, lo que permite muchas oportunidades para que se produzca el contagio", explicó DeSantis.



El republicano hizo estos comentarios refiriéndose especialmente a los condados del sur de Florida como Miami-Dade, que ha sido uno de los epicentros de la pandemia en el estado.



Rodríguez tachó los comentarios del gobernador de "vergonzosos" y reclamó una disculpa pública de su parte ante esta comunidad que "es una de las más vulnerables por las dificultades que tienen a la hora de acceder a los servicios sanitarios".





"Seguimos con una política personal (por parte del gobernador) en la que la comunidad hispana se ve como parte del problema por el aumento de casos de COVID-19, cuando no tienen nada que ver con ellos en sí", reiteró el senador.



A medida que la temporada avanza muchos de los trabajadores agrícolas se van desplazando hacia el norte siguiendo las cosechas en otros estados, por lo que es vital ofrecerles las ayudas sanitarias para evitar la propagación del virus.



Rodríguez busca que se aumenten las medidas de protección entre esta comunidad al recordar que es el Gobierno estatal el que debe proporcionar las herramientas que muchas de estas personas no disponen, tales como una cobertura sanitaria mínima.