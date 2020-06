Italia suma 44 muertos con coronavirus y 338 contagios en últimas 24 horas

Roma, Italia.

Italia registró 44 muertos con coronavirus y 338 nuevos contagiados en las últimas 24 horas, según el último balance publicado hoy por Protección Civil.

Se trata del número más bajo de fallecidos desde el pasado 7 de marzo, mientras que se mantienen los números de contagios de los últimos día que no consiguen bajar de los 300.

El número total de fallecidos en el país desde que comenzó la emergencia el 21 de febrero es de 34.345 y el de contagios totales, de 236.989.

Del número de 338 nuevos contagios, 244 se han registrado en la región de Lombardía (norte), mientras que en ocho regiones no se han detectado nuevos casos y no a habido fallecidos en once regiones.

Actualmente en el país hay 26.274 personas positivas al coronavirus, 1.211 menos que este sábado.

Unidades

Y continua mejorando la situación en los hospitales con solo 3.594 ingresados y 209 en las unidades de cuidados intensivos.

La mayoría de los casos se producen en Lombardía, seguidos muy de lejos de los 30 en Piamonte y en el Lacio, cuya capital es Roma, parece bajo control el brote que había provocado más de 100 infectados en un hospital.

En Roma se registraron 14 casos positivos, 5 de los cuales se refieren al brote del centros médicos San Raffaele Pisana, mientras que parece controlado el contagio en un edificio del barrio de la Garbatella que obligó a aislar a 49 personas en su interior y a trasladar a otras 52.

Con estos datos epidemiológicos, Italia comenzará desde mañana su fase 3 con la reapertura de los lugares de ocio como cines, teatros, conciertos y salas de celebración de bodas con algunas diferencias entre regiones.