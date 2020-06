Primer ministro de Canadá “impactado” por video de arresto de jefe indígena

OTTAWA, Canadá

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, pidió el viernes una investigación independiente después de un video "impactante" que muestra el arresto de un jefe indígena a manos de la policía federal.

El video, filmado y publicado por la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), muestra a un oficial corriendo hacia el jefe indígena Allan Adam el 10 de marzo, durante una revisión por una placa de auto vencida. El oficial aborda a Adam y lo golpea en la cara.

"Todos hemos visto el impactante video del arresto del jefe Adam y debemos llegar al fondo de esto", dijo Trudeau, en su conferencia de prensa diaria.

BREAKING NEWS: Dash-cam footage obtained by CTV News shows Athabasca Chipewyan First Nation Chief Allan Adam getting tackled by Wood Buffalo RCMP officers, then punched in the head and put in a choke-hold. #cdnpoli #RCMP pic.twitter.com/NKJeapPzDN