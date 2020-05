Nicaragua eleva a 8 los muertos por coronavirus y reporta "otros fallecimientos"

Managua, Nicaragua.

El número de fallecidos constatados por COVID-19 se elevó este martes en Nicaragua a ocho y el de contagiados a 25, en una semana en la que también ocurrieron "otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento" y murieron por otras causas, según las autoridades.



"En total hemos tenido ocho personas fallecidas por COVID-19 desde el inicio de la pandemia", precisó el secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, al leer el informe sobre la situación del coronavirus SARS-coV-2 ante medios oficiales.



Hasta el martes pasado Nicaragua acumulaba 16 casos confirmados, con cinco fallecidos, para una tasa de letalidad de 31,25 %, la más alta de América, según las cifras oficiales.



En la última semana, continuó el funcionario, atendieron a nueve personas con coronavirus para sumar un total de 25 casos confirmados, con ocho fallecidos, con lo que la tasa de letalidad aumentó a 32 %, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud.

CANTIDAD DE MUERTOS ES MAYOR

"En la presente semana hubo tres fallecidos atribuibles a COVID 19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento, causados por tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas", anotó el funcionario, sin precisar el número de los otros que han perecido.



Aseguró que desde que se inició la pandemia hasta el día de hoy han dado seguimiento "responsable y cuidadoso" a 216 personas, y que la "gran mayoría de las personas confirmadas con COVID 19 o en seguimiento responsable y cuidadoso" padecen de varias enfermedades.



Entre las enfermedades más frecuentes mencionó la diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, obesidad mórbida, antecedentes de accidente cerebro vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas.

CONFIRMAN CASOS EN BROTES

Por otro lado, Sáenz dijo que se han presentado "casos en brotes a través de contactos claramente establecidos", sin más.



El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, que no ha precisado el número de pruebas que ha realizado, había recalcado hasta ahora que todos los casos habían sido importados, es decir que no se habían registrado casos de transmisión local comunitaria.



Sin embargo en el nuevo informe no especifica la trasmisión local comunitaria, sólo que "seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas".



El Ministerio de Salud tenía seis días sin ofrecer el informe sobre los casos confirmados del COVID-19, que ahora avisó lo hará de forma semanal, mientras los hospitales siguen acogiendo a cientos de pacientes con problemas respiratorios.



El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 contabiliza hasta ahora al menos 1.033 casos de contagio de la enfermedad, 1.008 casos más que los reconocidos por las autoridades, entre ellos 122 profesionales de la salud.



También reporta 188 muertes por neumonía y sospechosas de COVID-19 que han sido verificadas por el Observatorio.

El Ejecutivo ha sido criticado por diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y por no establecer restricciones ni suspendido las clases en medio de la pandemia.



El presidente Ortega se ha declarado en contra de la campaña "Quédate en casa" porque, a su juicio, destruiría la economía local que se ha contraído en los dos últimos años y que es mayoritariamente informal.



También ha calificado de "medidas extremas" y "radicales" el confinamiento y la suspensión de vuelos internacionales, y ha dicho que su Gobierno mantendrá "las actividades normales", guardando las recomendaciones de las autoridades de Salud. EFE