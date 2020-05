El coronavirus también puede transmitirse por vía sexual

Pekín, China.

Un nuevo estudio realizado por investigadores chinos que analizaron espermatozoides de hombres infectados con coronavirus determinó que el virus puede transmitirse sexualmente, tras encontrar rastros del Covid 19 en el semen de los hospitalizados, informaron medios estadounidenses.



La investigación se realizó en el Hospital Municipal Shangqiu de China, donde se tomaron muestras a 38 hombres hospitalizados con la enfermedad y al menos seis de ellos, o el 16%, dieron positivo para el SARS-CoV-2 en su semen.

Expertos en enfermedades infecciosas admitieron que los hallazgos 'no fueron sorprendentes' porque varios virus como el Zika y el Ébola también pueden transmitirse por las relaciones íntimas.





Los investigadores dijeron que si bien los hallazgos fueron preliminares y se basaron en un pequeño número de hombres infectados, se necesita más investigación para determinar si la transmisión sexual podría desempeñar un papel en la propagación de la pandemia de COVID-19.



"Se requieren más estudios con respecto a la información detallada sobre la eliminación del virus, el tiempo de supervivencia y la concentración en el semen", indicaron los investigadores en un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association (JAMA).



"Si se pudiera demostrar que el SARS-CoV-2 se puede transmitir sexualmente ... (eso) podría ser una parte crítica de la prevención", dijeron, "especialmente teniendo en cuenta el hecho de que el SARS-CoV-2 se detectó en el semen de pacientes en recuperación ".



