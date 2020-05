Bukele ordena cuarentena total en El Salvador por aumento de contagios

San Salvador.

El Salvador entró este jueves en una cuarentena "absoluta" y "rígida" para evitar que los casos de COVID-19 colapsen su sistema de salud, anunciaron las autoridades del país centroamericano.



La jefa del Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, aseguró en una conferencia de prensa que a partir de este jueves el país entrará en una "cuarentena rígida, disciplinada" y "absoluta".



"Lo hacemos ahora o lloramos el resto de nuestras vidas por no haber sido lo suficientemente disciplinados, ordenados o solidarios", acotó la funcionaria.





Esta modalidad de la cuarentena concluirá el próximo 21 de mayo, cuatro días más de la fecha en la que se esperaba concluyera la cuarentena domiciliar obligatoria.



Recinos añadió que el país no tendría el nivel de crecimiento de la curva de contagios que registra si se hubiera aplicado una cuarentena menos flexible desde el inicio de la pandemia.



Sostuvo que la principal medida con la que busca frenar la movilización de los ciudadanos es la prohibición de la circulación del servicio público de pasajeros y de transporte de alquiler, como Uber.



El secretario jurídico del Gobierno, Conan Castro, añadió que "esto es como una guerra" y "realmente esta la situación en la que estamos".



"No estamos pensando en la economía, estamos pensando en la salud", acotó el funcionario, quien señaló que "las empresas que no tengan la capacidad para pagar el transporte a sus empleados debe quedarse cerrada".





El presidente del país, Nayib Bukele, aseguró desde su cuenta e Twitter que "estas disposiciones causarán muchas molestias, problemas, romperán nuestra cotidianidad. Todos tendrán algo que reclamar. Pero tenemos que hacerlo, por nuestro país".



El anuncio de estas medidas causó revuelo en las redes sociales, desde las que varios usuarios exponían sus dudas.



El decreto de las nuevas medidas se basa, según el Gobierno, en las atribuciones que le da una ley de confinamiento obligatorio aprobada el martes y que entrará en vigencia el jueves.



Otra de las medidas que establece el referido decreto es la prohibición para desplazarse entre los diferentes municipios, a excepción de las personas autorizadas para circular y que trabajan en actividades relacionadas con la salud, agricultura, distribución de alimentos, entre otras.



Entre las industrias que tienen prohibida sus actividades hasta el próximo 21 de mayo se encuentran la de bebidas alcohólicas, carbonatadas, frituras y cadenas de panaderías.



Por otra parte, asigna a los ciudadanos dos días a la semana para que puedan salir a comprar alimento y medicamentos de acuerdo con la terminación de su número de identidad.

Los funcionarios no explicaron la forma en la que el Gobierno entregará 2,7 millones de paquetes alimenticios para las personas que sean afectadas por la rigidez de la cuarentena.



Según el Gobierno, las próximas semanas serán las de mayor contagio del coronavirus SARS-CoV-2, causante del COVID-19.



El Salvador registró este miércoles su decimoquinta muerte a causa del COVID-19, mientras que los contagios se elevaron un 7,8 %, hasta los 633 casos, de acuerdo con datos el Ministerio de Salud. EFE