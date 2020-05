Bukele critica a Costa Rica por manejo de pandemia y Alvarado le responde

San José, Costa Rica.

El Gobierno de Costa Rica aseguró este miércoles que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habló "sin ningún fundamentos" para poner en duda los resultados las autoridades costarricenses en el control de la pandemia del COVID-19.



"Uno se sorprende y lamenta escuchar declaraciones que no tienen ningún fundamento. El presidente Bukele fue mal asesorado, le dieron datos incorrectos", declaró el canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, a la emisora Radio Columbia.





El canciller afirmó que Costa Rica, que solo registra 6 muertes y 755 contagios, ha dado un tratamiento técnico a la pandemia basado en la ciencia y en la fortaleza del sistema de salud, y que "los números hablan por sí solos".



Bukele dijo la noche de este martes en una intervención en Facebook que su país no quiere cometer el mismo "error" de países como Suecia o Costa Rica.



El mandatario salvadoreño dijo que Costa Rica "da la percepción de haber aplanado la curva pero lo único que están haciendo es que han disminuido el número de pruebas diarias", una frase que la Casa Presidencial salvadoreña además publicó en Twitter.



El canciller de Costa Rica anunció que hoy conversará con el embajador de El Salvador para expresarle su "preocupación" de que "los asesores le suministren datos incorrectos que inducen a error" a Bukele.





"Cuando se informa inadecuadamente se generan situaciones de desconfianza que en nada ayudan", expresó Solano.



El diplomático comentó que la situación no irá más allá de un comunicado de prensa y la conversación con el embajador porque "tenemos mucho trabajo", y reiteró que la atención de la pandemia en Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente y basada en la institucionalidad democrática y los derechos humanos.



"Es importante advertir que en esta pandemia la cooperación internacional, la solidaridad, y en particular la observancia a la institucionalidad democrática y el respeto absoluto a los derechos humanos son autopistas por las cuales toda sociedad deben transitar para atender la pandemia. No hay, aparte de las medidas sanitarias, un soporte más idóneo para poder atender esta emergencia que respetar la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos", apuntó Solano.



El sistema de salud de Costa Rica ha logrado identificar de manera temprana alrededor del 95 % de los nexos epidemiológicos de los contagiados así como sus contactos cercanos para ponerlos en aislamiento en sus casas, lo que según las autoridades ha sido una de las fortalezas para evitar un pico de casos y lograr que aún no haya contagio comunitario en el país.



Tras dos meses desde que se detectó su primer caso, Costa Rica ha aplicado 14,121 pruebas (en ocasiones varias a una misma persona), de las que ha confirmado 755 casos positivos y ha descartado 9,209 sospechosos.

Las autoridades utilizan un protocolo de caso sospechoso para aplicar las pruebas, el cual incluye diversos síntomas e información epidemiológica.



Costa Rica no ha aplicado una cuarentena generalizada a su población, pero sí le ha pedido que permanezca en casa lo máximo posible y ha impulsado el teletrabajo.



El Gobierno ha cerrado total o parcialmente actividades económicas, mantiene suspendido el curso lectivo y eventos masivos y desde mediados de marzo prohibió el ingreso de extranjeros. EFE