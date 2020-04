Con 27,000 casos de coronavirus, Florida rechaza reabrir playas de Miami

Florida, Estados Unidos.

La cifra de casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 volvió a pasar del millar en 24 horas en Florida (EEUU), al sumar 27,058 este lunes, 1,062 más que ayer, mientras las muertes ascienden a 823 en todo el estado, en medio de un debate sobre el confinamiento obligatorio.



El estado, que ha hecho hasta ahora 273,552 test de coronavirus, tiene 4,000 personas hospitalizadas por el COVID-19.



El condado de Miami-Dade, el más afectado por la pandemia, ha contabilizado al final de esta jornada 9,657 casos (casi el 36 % del total) y 223 fallecimientos.



Broward, el segundo en niveles de contagio, tiene menos de la mitad de casos que Miami-Dade (4,078), con 122 muertes reportadas por el Departamento de Salud de Florida.



Le sigue Palm Beach, con 2,260 confirmados y el mismo número de muertes que Broward.



Entre los tres condados del sureste suman casi el 60 % de los contagios confirmados del estado, que el pasado viernes abrió playas en condados del norte con cifras mucho más bajas, pero donde según la prensa local no se cumplieron las órdenes de distanciamiento social.

MIAMI-DADE NO ABRIRÁ PLAYAS POR AHORA

Este lunes, en una conferencia virtual transmitida en redes sociales, el Condado de Miami-Dade, donde se encuentran Miami Beach y las playas de Key Biscayne, mantuvo que no abrirá "por ahora" sus balnearios.



En Florida una orden de no salir a la calle, a menos que sea para comprar alimentos y medicinas, aunque se puede hacer ejercicios físicos al aire libre y pasear mascotas si se mantiene un distanciamiento social de al menos 1.82 metros.



"Necesitamos comenzar a pensar cómo vamos a abrirnos y hacerlo de una manera que limite la propagación del virus", dijo Carlos Giménez, alcalde de Miami-Dade, cuya demarcación alberga a casi tres millones de personas, según cifras oficiales.



Giménez, que está planeando comenzar la apertura por parques verdes y campos de golf, criticó anteriormente escenas en Jacksonville (noreste) este fin de semana, cuando se vieron muchas personas caminando a la orilla del mar sin practicar el distanciamiento social.



"No hay ningún plan para reabrir las playas en el futuro cercano", dijo por su parte el alcalde de Key Biscayne, Mike Davey. "Probablemente sea lo último que se vuelva a abrir con respecto a los espacios abiertos", remarcó en el cónclave titulado "Mudarse a una nueva normalidad", que fue transmitido en tiempo real con la asistencia de médicos especialistas.

Vea: OMS se defiende y afirma que alertó sobre el coronavirus "desde el primer día"



Las autoridades de Florida estudian la posible retirada escalonada de las medidas contra el COVID-19, en medio de las primeras protestas contra el confinamiento y de advertencias demócratas de que primero se deben hacer pruebas masivas a la población para conocer el nivel real de contagio.



Con carteles de "Acaben el cierre" y "hechos en vez de miedo", un movimiento de floridanos en favor de "liberar" el sur del estado ha empezado a manifestarse en las calles de distintas ciudades como Hollywood, Coral Springs, Boca Ratón, Delray Beach y Boynton Beach. EFE