Nueva York realizará pruebas masivas de anticuerpos por coronavirus

Nueva York, Estados Unidos.

El Departamento de Salud del estado de Nueva York empezará esta semana a realizar pruebas de anticuerpos del nuevo coronavirus a gran escala para poder saber por primera vez qué porcentaje de la población ha tenido la enfermedad, una "primera instantánea real" que debe ayudar a tomar decisiones para reabrir la economía.



Así lo ha avanzado el gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, quien dijo en su conferencia de prensa diaria que su estado protagonizará la campaña de pruebas más grande que se haya hecho en la nación sobre el COVID-19.



Explicó que miles de personas serán sometidas al azar a esta prueba para que "por primera vez" se arroje información de quiénes tienen o han tenido el virus y si han desarrollado inmunidad.





Cuomo señaló asimismo que esta información es muy importante si se quiere reabrir la economía de la ciudad y del estado de Nueva York.



Comentó asimismo que la prueba de anticuerpos sería clave para guiar la reapertura del estado porque encontrar la cantidad de personas que han desarrollado anticuerpos contra el virus ayudaría a las autoridades a comprender el alcance total de su propagación.



"Eso nos dirá por primera vez qué porcentaje de la población realmente ha tenido el coronavirus y ahora es, al menos a corto plazo, inmune al virus", insistió Cuomo. “Esta será la primera instantánea real de lo que realmente estamos tratando", agregó.

CUOMO Y SUS TRES HIJAS

El coronavirus ha trastocado la vida del gobernador de Nueva York pero, en medio de la cargada agenda de trabajo, tiene motivos para celebrar: tiene con él a sus tres hijas y al novio de una de ellas.



Durante su conferencia diaria sobre el virus, Cuomo tomó un momento para hablar de sus hijas, en particular de la más pequeña, que lo acompañó hoy y destacó que podrían compartir juntos finalmente una comida italiana.



Cuomo, que está afrontando tal vez el momento más difícil de su carrera como gobernador, recordó que los domingos han seguido una tradición familiar de cenar espaguetti con albóndigas y para esta ocasión, se encargó de preparar él mismo la salsa.



"Cuando tus hijos no están en casa, en particular en una situación difícil como esta, te preguntas dónde estarán y qué estarán haciendo, quieres hacer lo máximo para protegerlos", indicó el gobernador, que se manifestó feliz de que su hija menor haya regresado a casa luego de haber culminado una cuarentena voluntaria.



También dijo que ya saben que el menú es espaguetis con albóndigas y aseguró que antes de ofrecer su conferencia diaria preparó la salsa y recordó que en su infancia compartían la cena con su abuelo Andreas. "Por eso me llamaron Andrew", sostuvo.

Recordó que su abuelo tenía un "deli" en el condado de Queens, donde nació Cuomo, y que la cena familiar comenzaba temprano porque él regresaría luego al trabajo, como hacen tantos inmigrantes. El abuelo, agregó, presidió la mesa, y todos sabían que tenían que estar ahí con él.



Destacó que su hija menor llegó acompañada por su novio, de quien dijo que "por supuesto" le "agrada" y acto seguido señaló: "Tienes que decirles que te agradan, aprendí esa lección de mala manera".



Aunque aseguró que el novio de su hija "realmente es buena gente" y va a cenar con la familia. EFE