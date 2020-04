EEUU extiende por 30 días el cierre de sus fronteras con México y Canadá

Washington, Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU anunció este lunes la prórroga de mutuo acuerdo con México y Canadá del cierre de sus fronteras comunes otros 30 días debido a la pandemia del COVID-19.



"En estrecha colaboración, Estados Unidos, México y Canadá han decidido extender las restricciones a viaje no esenciales a lo largo de sus fronteras compartidas durante 30 días adicionales. Como el presidente (de EEUU, Donald) Trump, dijo la semana pasada, el control fronterizo, las restricciones de viaje y otras limitaciones son fundamentales para ralentizar la propagación (del virus) y permitir la apertura secuencial del país", comunicó el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf.



El pasado 18 de marzo, el presidente estadounidense declaró el "cierre temporal" de la frontera con Canadá a todo el "tráfico no esencial", aunque precisó que el comercio no se vería afectado, para combatir el coronavirus.



En ese momento, apenas se habían registrado algo más de 5,700 contagios y un centenar de muertes en EEUU, en contraste con los 761,964 infectados y 35,314 muertos contabilizados a día de hoy, según las cifras de la Universidad Johns Hopkins.



Sin embargo, el cierre de la frontera ya había sido solicitado por algunas provincias canadienses, como la Columbia Británica, que temían la propagación de la enfermedad por parte de visitantes estadounidenses.

Dos días más tarde, los Gobiernos de México y de Estados Unidos anunciaron un acuerdo para frenar la pandemia del coronavirus y decretaron el cierre de la frontera común a partir del 21 de marzo y durante 30 días para los viajes de carácter no esencial, es de decir, aquellos con fines recreativos o turísticos.



En cambio, esta restricción de EEUU y su vecino del sur también permite el tránsito comercial de alimentos, combustible, equipos de atención médica y medicamentos.



Frente a los 761,964 contagios y 35,314 muertes en Estados Unidos, en Canadá se han producido 33,344 casos y 1,626 víctimas, mientras que los infectados en México ascienden a 8,261 y los fallecimientos suman 6686, según el recuento no oficial de la Universidad Johns Hopkins. EFE