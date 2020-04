Club de Trump suspende sin sueldo a más de 150 empleados por coronavirus

Miami, Florida.



El club turístico privado Mar-a-Lago, la propiedad de Palm Beach (Florida) donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene su residencia, suspendió "temporalmente" a más de 150 trabajadores de servicio por cierre para evitar la propagación del coronavirus, según fuentes oficiales.

Una carta de Recursos Humanos de la instalación, enviada a finales de marzo tanto al condado de Palm Beach como al Departamento de Oportunidades Económicas de Florida, que lo informó este viernes, da cuenta de que el club privado había comenzado a detener los negocios como precaución de contagio por el coronavirus.



Según la carta, la gerencia de Mar-a-Lago espera que las licencias sin sueldo, en total 153, sean temporales, pero no informó cuándo regresarían los trabajadores.

Entre estos hay empleados a tiempo completo y otros a tiempo parcial. Los puestos van desde parqueadores de autos hasta fregaplatos.

Cierre del Trump National Doral Golf Club

Esta noticia llega dos días después de que el Trump National Doral Golf Club, ubicado en la ciudad de Doral, aledaña a la de Miami, reportara similares licencias a un total de 560 trabajadores, debido al cierre del establecimiento por las medidas tomadas por el coronavirus.

Esta medida también es de carácter temporal, según las notificaciones enviadas por la organización empresarial del presidente Trump.



El 16 de marzo pasado, Mar-a-Lago tuvo que ser sometido a una limpieza después de que tres personas que estuvieron allí por aquella fecha dieran positivo en las pruebas de coronavirus, según CNN.

Cinco días más tarde, la misma publicación informó de que el complejo había cerrado sus negocios en respuesta al coronavirus.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que cenó con Trump en Mar-a-Lago el 7 de marzo, se hizo los análisis y no está enfermo, según la Presidencia de ese país, pero no sucedió lo mismo con tres personas que le acompañaban.



Fabio Wajngarten, jefe de prensa de Bolsonaro, y el embajador de Brasil en Washington, Nestor Forster, así como un recaudador de fondos para la campaña por la reelección de Trump del que no se ha facilitado la identidad, dieron positivo al test de coronavirus.

Mar-a-Lago Club está ubicado en medio de 20 acres "valiosos de césped bien cuidado, jardines vibrantes y vistas panorámicas", describe el sitio web.

Según la propia página, se trata del "club privado más famoso del mundo, (que) combina lo mejor del diseño histórico y del siglo XX con un ojo excepcional para los detalles, la perfección y los más altos estándares de servicio".

Coronavirus en Florida

Los más recientes datos del Departamento de Salud de Florida indican que los infectados con el nuevo coronavirus llegaron hoy a 24,119 (779 más que este jueves) en todo el estado. Los muertos alcanzaron los 686 (18 más), 7 de ellos en el condado de Miami-Dade.

En Palm Beach, el tercer condado con más casos detrás de Miami-Dade y Broward, se confirmaron 1.962 casos y 113 fallecidos por el coronavirus.

Según la Universidad Johns Hopkins, EEUU es el país más afectado por el coronavirus, con unos 685,000 casos detectados y más de 34,600 fallecidos.