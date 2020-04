Estas son las condiciones de expertos para salir de la cuarentena

Washington, Estados Unidos.

En las próximas semanas, a medida que la pandemia de COVID-19 parece estabilizarse en algunos países, aumenta la presión para que los gobiernos pongan fin al confinamiento de la población pero los expertos apuntan que solo será posible con algunas condiciones.

4 Superar el pico de contagios

"Aunque se llegue al pico no hay que 'desconfinar' porque estas medidas han permitido evitar la congestión de los hospitales", apunta el epidemiólogo Antoine Flahault.



Salir del confinamiento solo será posible más tarde "cuando haya un descenso" del número de casos, asegura Flahault, director del instituto de sanidad global de la universidad de Ginebra (Suiza) en declaraciones a la cadena de televisión France 2.



Por su parte el investigador Christian Bréchot "espera que a partir de mediados de mayo estaremos en una situación de desaceleración" que permita una "distensión progresiva".



"No vamos a pasar del negro al blanco sino del negro al gris, con la continuación del confinamiento, en particular para una parte de la población", indica Jean-François Delfraissy, presidente del consejo científico que asesora al gobierno francés sobre la epidemia.